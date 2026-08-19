Шок від тарифів чекає у вересні: у КМДА відреагували на можливі масові звільнення медиків через проїзд по 30 грн

У КМДА прокоментували наслідки підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті / © Facebook/Київпастранс

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Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва з 8 до 30 гривень болісно вдарило по медичних працівниках у столичних лікарнях. Медики та активісти повідомляють, що тепер на дорогу з міст-супутників медичним сестрам та санітаркам потрібно витрачати величезні суми грошей. Також кажуть про звільнення медичних працівників, яким просто невигідно працювати лише для того, щоб мати змогу їздити на роботу.

ТСН.ua звернувся до Департаменту охорони здоров’я КМДА за роз’ясненнями. На запитання: чи справді у медичних закладах Києва фіксують звільнення через збільшення вартості проїзду у громадському транспорті, скільки працівників звільнилося у липні та серпні, а також чи є прогнозована тенденція щодо подальших звільнень у вересні, відповіді ми не отримали.

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«Установчими документами комунальних некомерційних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, визначено, що останні є самостійними юридичними особами, поточне керівництво якими здійснює директор», — повідомила ТСН.ua Тетяна Мостепан, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА.

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На питання, чи планує місто купувати для медичних працівників проїзні, щоб хоч якось зменшити їхні витрати на оплату проїзду, або організовувати підвезення співробітників, які мешкають поза межами Києва, хоча б до станцій метро, відповіді ми також не отримали. У департаменті лише повідомили, що після впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я України комунальні заклади отримують оплату за надані медичні послуги відповідно до укладених договорів із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

«При цьому місто Київ, у межах наданих законодавством повноважень, продовжує підтримувати комунальні заклади охорони здоров’я та регулярно надає їм безповоротну матеріальну допомогу, зокрема для забезпечення належних умов роботи та підтримки медичних працівників», — повідомила Тетяна Мостепан.

Справжній шок від нових тарифів очікується у середині вересня

Раніше вже зазначалося, що через підвищення вартості проїзду в Києві найбільше страждатимуть саме містяни з невеликим доходом, які змушені часто користуватися транспортом.

«До середини вересня багато людей у Києві мають можливість користуватися оптовими поїздками по 6,5 грн, які вони придбали до підвищення. Поки у людей є ці поїздки, то здорожчання буде не так сильно впливати на кількість валідацій і пасажиропотоки у місті. Всі наслідки подорожчання більш коректно можна буде аналізувати після 15 вересня, коли ці поїздки буде скасовано. І містяни будуть змушені купувати поїздки по 30 гривень або ж оптові за 25 гривень», — пояснює ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва».

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Фахівець наголошує, що саме після цієї дати стане чітко зрозуміло, наскільки в Києві скоротився пасажиропотік і як містяни сплачують нову вартість.

«Все це дуже боляче битиме по гаманцях людей, які працюють у сфері медицини: лікарів, медсестер, санітарок. А з вересня до них доєднаються освітяни: вчителі, викладачі, науковці, бібліотекарі. Тобто містяни, які отримують невеликі кошти, а користуватися громадським транспортом змушені регулярно», — каже Олександр Гречко.

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