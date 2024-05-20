Шоколадна криза в Україні: наскільки здорожчають солодощі та чого очікувати

В Україні, як і у світі, дорожчає шоколад.
Ціни на какао боби цьогоріч били історичні рекорди. Тому переробні гіганти навіть заговорили про шоколадну кризу, яка охопила увесь світ. Та поки виробники солодощів шукали альтернативу і сперечалися про шкоду дешевих замінників, ціни на какао продукти різко пішли вниз.
Про розвиток усіх подій і як на ситуацію реагував український ринок та чому ціни на шоколадну продукцію у нас, попри все будуть рости і далі, про все це - у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.
Чому виникла шоколадна криза в Україні та світі
Майже 70 тисяч тонн чистого шоколаду і близько двохсот тисяч тонн виробів з його вмістом - такі довоєнні обсяги виробництва кондитерки в Україні. Через повномасштабну війну та шоколадну кризу, яка охопила світ - зараз ці цифри значно нижчі, кажуть експерти. А продукція дорожча.
"Шоколадні вироби будуть дальше в ціні зростати і це зростання може скласти умовно 40%. Це вже спричинило певне падіння споживання в Україні орієнтовно 10-15 відсотків", - пояснює президент Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України Олександр Балдинюк.
А почалося все із Західної Африки - найбільшого світового постачальника какао бобів. Несприятливі погодні умови, критичний дефіцит дерев через старіння та розповсюдження хвороб призупинили роботу африканських переробних підприємств. І лише за три місяці цінники на дефіцитну сировину підскочили з чотирьох до майже 12 тисяч доларів за тонну.
"Підприємства не мають гроші для того, щоб закупити його на переробку, тому що для них це дуже дорого і от сталася ситуація з дефіцитом", - пояснює економіст Олег Пендзин.
Що кажуть кондитери
Наталя Россинська - власниця компанії, яка виробляє тістечка. Каже, світові тенденції вони відчули на собі, хоча шоколаду для їхньої продукції потрібно небагато.
У цеху з виробництва цукерок кажуть, виклики щоразу змушують вигадувати щось нове, тому наразі більше орієнтуються на горіхи і сухофрукти, однак повністю відмовитися від справжнього шоколаду тут теж не готові, хіба зменшити відсоток його вмісту.
"Какао продукт це тільки з какао бобів і все і вони незамінні і по своїм властивостям теж", - наголошує керівник виробництва цукерок Ігор Чиж.
Якими будуть ціни на шоколад
Але поки виробники намагалися прилаштуватися до здорожчання на світових ринках, ціни на какао боби раптом обвалилися на майже 30 відсотків. І здешевшали до 7 тисяч доларів за тонну. Однак, на українському ринку таке падіння зовсім не позначиться, каже експерт і пояснює причини.
"Ціна, яку ми формуємо на шоколад в Україні, вона ще не досягла того рівня який би зміг дозволити повністю компенсувати втрати виробника пов'язані із шоковою пропозицією цін на какао боби. Шоколад далі буде рости у ціні, єдине що його динаміка буде стримуватися достатньо високою конкуренцією у галузі", - пояснює президент Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України Олександр Балдинюк.
Наголошує, що нині українські виробники конкурують не кількістю, а якістю. І все більше підхоплюють світові тенденції на комбіновану продукцію, яка дозволить закрити потреби споживачів і подолати шоколадну кризу.
"Подивіться на класичні солодкі батончики там же є і нуга карамель, і горіхи і арахіс це одна з тенденцій і буде більше нових цікавих продуктів", - додає Олександр Балдинюк.
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