Шоколадна криза в Україні: наскільки здорожчають солодощі та чого очікувати

В Україні, як і у світі, дорожчає шоколад.

Ціни на какао боби цьогоріч били історичні рекорди. Тому переробні гіганти навіть заговорили про шоколадну кризу, яка охопила увесь світ. Та поки виробники солодощів шукали альтернативу і сперечалися про шкоду дешевих замінників, ціни на какао продукти різко пішли вниз.

Про розвиток усіх подій і як на ситуацію реагував український ринок та чому ціни на шоколадну продукцію у нас, попри все будуть рости і далі, про все це - у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Чому виникла шоколадна криза в Україні та світі

Майже 70 тисяч тонн чистого шоколаду і близько двохсот тисяч тонн виробів з його вмістом - такі довоєнні обсяги виробництва кондитерки в Україні. Через повномасштабну війну та шоколадну кризу, яка охопила світ - зараз ці цифри значно нижчі, кажуть експерти. А продукція дорожча.

"Шоколадні вироби будуть дальше в ціні зростати і це зростання може скласти умовно 40%. Це вже спричинило певне падіння споживання в Україні орієнтовно 10-15 відсотків", - пояснює президент Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України Олександр Балдинюк.

А почалося все із Західної Африки - найбільшого світового постачальника какао бобів. Несприятливі погодні умови, критичний дефіцит дерев через старіння та розповсюдження хвороб призупинили роботу африканських переробних підприємств. І лише за три місяці цінники на дефіцитну сировину підскочили з чотирьох до майже 12 тисяч доларів за тонну.

Постачальники какао-бобів

"Підприємства не мають гроші для того, щоб закупити його на переробку, тому що для них це дуже дорого і от сталася ситуація з дефіцитом", - пояснює економіст Олег Пендзин.

Що кажуть кондитери

Наталя Россинська - власниця компанії, яка виробляє тістечка. Каже, світові тенденції вони відчули на собі, хоча шоколаду для їхньої продукції потрібно небагато.

У цеху з виробництва цукерок кажуть, виклики щоразу змушують вигадувати щось нове, тому наразі більше орієнтуються на горіхи і сухофрукти, однак повністю відмовитися від справжнього шоколаду тут теж не готові, хіба зменшити відсоток його вмісту.

"Какао продукт це тільки з какао бобів і все і вони незамінні і по своїм властивостям теж", - наголошує керівник виробництва цукерок Ігор Чиж.

Ріст цін на какао-боби

Якими будуть ціни на шоколад

Але поки виробники намагалися прилаштуватися до здорожчання на світових ринках, ціни на какао боби раптом обвалилися на майже 30 відсотків. І здешевшали до 7 тисяч доларів за тонну. Однак, на українському ринку таке падіння зовсім не позначиться, каже експерт і пояснює причини.

"Ціна, яку ми формуємо на шоколад в Україні, вона ще не досягла того рівня який би зміг дозволити повністю компенсувати втрати виробника пов'язані із шоковою пропозицією цін на какао боби. Шоколад далі буде рости у ціні, єдине що його динаміка буде стримуватися достатньо високою конкуренцією у галузі", - пояснює президент Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України Олександр Балдинюк.

Олександр Балдинюк.

Наголошує, що нині українські виробники конкурують не кількістю, а якістю. І все більше підхоплюють світові тенденції на комбіновану продукцію, яка дозволить закрити потреби споживачів і подолати шоколадну кризу.

"Подивіться на класичні солодкі батончики там же є і нуга карамель, і горіхи і арахіс це одна з тенденцій і буде більше нових цікавих продуктів", - додає Олександр Балдинюк.

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