Шокований суспільством та цінами: врятований дроном з фронту боєць розповів про перші враження від тилу України

Евакуйований гексакоптером захисник Костянтин Власенко розповів розповів про власне бачення фіналу війни. Фото зі сторінки М. Малєвської, колаж ТСН.ua. / © ТСН

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49-річний український військовослужбовець Костянтин Власенко, якого у жовтні 2026 року вперше у світовій військовій історії було евакуйовано з позиції за допомогою повітряного дрона та історія якого вразила всю Україну, розповів, як складається тепер його доля та що його, людину, котра дуже тривалий час не була у тилу, дивує чи обурює.

Як розповів ТСН.ua Костянтин, зараз він проходить реабілітацію в одному із українських закладів та не виключає, що вже за декілька місяців зможе ходити за допомогою протезів. Як відомо, на бойовій позиції він був змушений власноруч ампутувати собі ножем частину ноги, інша ж, за його словами, відгнила сама.

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«У мене все добре, ПТСР у мене немає. Є інвалідність і все. Для мене спочатку виготовлять тимчасові протези, я протестую їх. Якщо вони будуть незручними, то їх підлаштують під мене», — каже Костянтин.

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Костянтин Власенко на позиції / Фото: oboronka.mezha.ua

Евакуація дроном Костянтина Власенка / Скриншот із відео

З огляду на те, що Костянтин тривалий час виконував завдання на складній бойовій позиції, ТСН.ua поцікавився його думкою про нинішній стан війни та про варіанти її фіналу.

«Переговори (в Абу-Дабі — Ред.) до ж… повної. Повинна бути тільки перемога з нашого боку і все. А все інше, переговори, — це дурниці, хитрощі. Це навіть небезпечно. Я так вважаю, так бачу, що ту заразу треба тільки викорінювати, інакше вона буде лізти і далі. Якщо перемовини ведуть до заморозки — це все погано. Вони, росіяни, через 5 або 10 років знову можуть полізти. І все. Треба, щоб вони розсипалися, от тоді буде нормально», — каже Костянтин.

Та продовжує: «Ті росіяни, які йшли на моєму напрямку, навіть не знали, що ми там є. Хоча ми там тримали та тримаємо оборону три роки. Тобто їм навіть не кажуть про нас, вони йдуть. Тому їх треба тільки знищувати. Наприклад, я хлопцям одразу казав, що в полон не вмію брати. У мене не те амплуа».

Що може завершити війну? На це питання герой відповів так: «У них, у росіян, воно у «башці», що ми начебто недонація. Вони вкрали нашу історію. Те, що вони вірять своєму Путіну — це дурниця. Не стане Путіна — буде інший путін, оскільки у них є імперські схильності. Вони все одно будуть лізти».

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На питання про те, чи стикнувся він, Костянтин, у тиловій Україні з чимось, що йому незвично бачити, він відповів так: «Суспільству все одно, поки його не торкнеться».

Водночас з цим він каже, що в Україні, на його думку, за півтори роки змінилася мода.

«Я був шокований. Крім того, зайшов до Facebook, а там нові функції, намагаюсь розібратися в телефоні. Вразили ціни. У населеному пункті на заході України, де я перебуваю на реабілітації, люди продають будинки по 200-350 тисяч доларів. Дорожче, ніж у Канаді. Абсурд. Тут у нас місцеві мешканці знають про реабілітаційний центр, що приїжджають дуже багато військових з інвалідністю, їхні родичі — ціна на оренду житла стартує від 1200 гривень за добу. Місцеві користуються цим. Ось вам і суспільство», — каже він.

Резюмуючи, він каже, що поки що не склав план свого майбутнього цивільного життя.

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«Хочу додому. Я там не був 2,5 роки. Я впертий, думаю, за 4 місяці буду дома», — каже Костянтин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що ЗСУ вперше у світі евакуювали пораненого бійця важким дроном. Українські військові використали важкий гексакоптер для повітряної евакуації пораненого бійця. Для цього фахівці 92-ї ОШБр спільно з виробником дрона розробили спеціальне технічне рішення, яке дозволило безпечно транспортувати людину.







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