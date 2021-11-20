Шокувальна ДТП у Львові: водій маршрутки, що протягнув збиту монахиню містом, так і не зміг нічого пояснити

Шокувальна ДТП у Львові: водій маршрутки, що протягнув збиту монахиню містом, так і не зміг нічого пояснити

Колеги водія кажуть, чоловік адекватний і врівноважений. До цього жодного ДТП не скоював, на цьому маршруті працює приблизно два роки.

У Львові маршрутка збила двох жінок, які йшли по зебрі. Водій після наїзду на людей не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з потерпілих. Вона загинула.

Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поліцію і швидку викликали свідки.

"По прибуттю працівників поліції на місці події була 1 потерпіла, яка отримала незначні тілесні ушкодження, з медичного закладу відпущена додому, другої потерпілої на місці не було", - зазначили правоохоронці.

Як з'ясувалося пізніше - бус потягнув її за собою.

Водія маршрутки поліція затримала на кінцевій зупинці - за сім кілометрів від місця аварії. Там і знайшли тіло другої потерпілої. Загибла лежало неподалік автобуса.

"Тіло жінки попало під нижню частину автобуса, зачепилося одягом за виступаючі нижні частини транспортного засобу і на значній відстані впало і вже було виявлено свідками і оформлено представниками поліції", - розповіли в поліції.

Новини Львова: маршрутка просто на зебрі збила двох жінок

Загибла - 48-річна монахиня Латинського катедрального собору. Працювала на парафіяльній кухні. Травмованій - 67 років. Вона настоятелька монастиря сестер францисканок. Відомо, що сестри йшли на ранкове богослужіння.

Водія маршрутки вже оглянули. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не може.

Колеги водія кажуть, чоловік адекватний і врівноважений. До цього жодного ДТП не скоював, на цьому маршруті працює приблизно два роки.

У понеділок водію маршрутки оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 8 років в’язниці.

Нагадаємо:

Увечері 19 листопада в Івано-Франківську автомобіль збив підлітка, який перебігав дорогу на червоне світло. Хлопець опинився у лікарні.

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