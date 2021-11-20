Шокувальна ДТП у Львові: водій маршрутки, що протягнув збиту монахиню містом, так і не зміг нічого пояснити

Колеги водія кажуть, чоловік адекватний і врівноважений. До цього жодного ДТП не скоював, на цьому маршруті працює приблизно два роки.
У Львові маршрутка збила двох жінок, які йшли по зебрі. Водій після наїзду на людей не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з потерпілих. Вона загинула.
Про це 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Поліцію і швидку викликали свідки.
"По прибуттю працівників поліції на місці події була 1 потерпіла, яка отримала незначні тілесні ушкодження, з медичного закладу відпущена додому, другої потерпілої на місці не було", - зазначили правоохоронці.
Як з'ясувалося пізніше - бус потягнув її за собою.
Водія маршрутки поліція затримала на кінцевій зупинці - за сім кілометрів від місця аварії. Там і знайшли тіло другої потерпілої. Загибла лежало неподалік автобуса.
"Тіло жінки попало під нижню частину автобуса, зачепилося одягом за виступаючі нижні частини транспортного засобу і на значній відстані впало і вже було виявлено свідками і оформлено представниками поліції", - розповіли в поліції.
Загибла - 48-річна монахиня Латинського катедрального собору. Працювала на парафіяльній кухні. Травмованій - 67 років. Вона настоятелька монастиря сестер францисканок. Відомо, що сестри йшли на ранкове богослужіння.
Водія маршрутки вже оглянули. Він був тверезий, пояснити свій вчинок не може.
Колеги водія кажуть, чоловік адекватний і врівноважений. До цього жодного ДТП не скоював, на цьому маршруті працює приблизно два роки.
У понеділок водію маршрутки оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 8 років в’язниці.
Нагадаємо:
- Увечері 19 листопада в Івано-Франківську автомобіль збив підлітка, який перебігав дорогу на червоне світло. Хлопець опинився у лікарні.
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