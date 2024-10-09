Шокувальна історія: у звичайної депутатки знайшли "загублені" $1,5 мільйона готівкою — огляд

Станом на 9 жовтня фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

Працівники ДБР знайшли у звичайної депутатки з Хмельниччини кругленьку суму незадекларованих коштів. Крім того, у неї виявили об'єкти нерухомості, про які фігурантка теж забула вказати у своїх деклараціях.

Про усі подробиці цієї забудькуватості розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

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Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад 1,5 мільйона доларів готівкою, які вона “забула” задекларувати. Крім того, у неї були виявлені об'єкти нерухомості, інформація про які також не була вказана в її деклараціях.

Інформація виявилася під час розслідування кримінального провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директоркою якої є ця депутатка.

Станом на 9 жовтня фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Бізнес на ухилянтах

Але під час війни багато “заробляють” і дуже непогано живуть не тільки такі депутати, але й деякі лікарі.

Зокрема, поліція вилучила майже 4,5 млн гривень у лікарки з Житомира. 56-річна співробітниця одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуків в її помешканні вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також цифрові носії з ймовірними доказами злочину.

За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Тепер у разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру "Експерт". Примітно, що директор медзакладу, в якому працює лікарка, заперечив причетність своєї підлеглої до цієї справи.

У коментарі “Суспільному” керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій.

Гроші у всіх шпаринах

Такі історії, на жаль, не поодинокі. Як повідомлялося раніше, нещодавно на Хмельниччині ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду і його матір, теж топчиновницю – керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з пів мільйоном доларів через вікно. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а ще низку підроблених медичних документів, списки “ухилянтів” із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже $5 млн 244 тисячі, €300 тисяч, понад 5 млн грн, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

"Королевою", якій "можна все", у якої гроші майже в кожному кутку квартири, виявилась керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Вона також членкиня депутатської фракції "Слуги Народу" Хмельницької облради та головна лікарка КЗОЗ "Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", Заслужений лікар України.

Згідно з декларацією за 2023 рік, за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 300 гривень. Серед інших доходів – понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою.

Взяли під варту

Керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. Застава приблизно в 2 рази більша за суму, яку у неї вилучили.

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Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Їй інкримінують організацію фальшивої інвалідності ухилянтам.

ДБР вивчає списки ухилянтів, знайдені у медикині, їх тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз "куплений" з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від 3-х до 5-ти років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У звичайної депутатки знайшли "загублені" 1,5 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ! Історія ШОКУЄ!"

Нагадаємо, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) міста Харкова разом із 12 спільниками організував схему для ухилення від мобілізації. Ділки продавали ухилянтам фейкові довідки про інвалідність.

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