Шокувальна знахідка на дні обімлілого Дністра: про які “сюрпризи” йдеться (відео)

Труни, черепи та навіть цілий міст. Українці виявляють моторошні знахідки. А все через те, що Дністер та його притоки оголили свої береги.

Що стало причиною пересихання водойм в Україні, чи загрожує нам екологічна катастрофа та чи відновляться водні ресурси нашої держави у майбутньому, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторії Панченко.

Затоплені “скарби” Дністра

Обмілілий Дністер вражає своїми скарбами, які були приховані під водою. Цього разу у Мережі повідомляють, що на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації, що пішов під воду ще 40 років тому. Про це йдеться в повідомленні “Дністер 1362”: “Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з'явився затоплений міст. Йдеться про Ушицю, ліву притоку Дністра”.

Споруду звели німецькі інженери на початку 1940-х років. В 1980-х роках міст затопили через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні. Міст часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Раніше побачити його могли лише аквалангісти, тепер його видно неозброєним оком.

Також бажаючі можуть навіть пройтися ним. Міст розташований неподалік села Липи Староушинської селищної громади, яку заснували на початку XX столітті. До 1980 року цим мостом активно користувались. За інформацію Вікіпедії, у 1981 році через будівництво Дністровської ГЕС почалось заповнення басейну Дністра водою, яке тривало шість років. Внаслідок цього було затоплено долину річки Ушиця та кілька сіл на цій річці.

Моторошні знахідки

Однак Дністер не тільки вражає своїми знахідками, але й лякає. Місцеві жителі кажуть, що вода оголила пересохлу землю на берегах і це призвело до того, що на поверхні з’явився ймовірно затоплений цвинтар з хрестами, трунами та черепами.

Масонський слід

Такі “сюрпризи” на дні річки знаходили і раніше. Співробітник Національного природного парку “Хотинський” виявив стародавній кам’яний хрест, який раніше був захований під товщою води Дністровського водосховища.

“На хресті чітко видно символ око в трикутнику, напевно, “Всевидяче око” — один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали “Всевидяче око” (Промениста Дельта) знаком просвіти або принципу свідомості. “Всевидяче око” можна побачити й на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом Великого Гора — могутнього і грізного бога”, — повідомили у Facebook Національного природного парку “Хотинський”.

Дністер та його притоки обміліли

Зазначимо, що раніше у Мережі з’являлися моторошні фото та відео Дністер та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокувальні кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька: сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровської ГЕС, яка нижче за течією.

Очевидці постійно фільмують схожі відео та викладають у Мережу. Є безліч кадрів порепаного дна річок та малого потічка там, де колись було велике водяне плесо. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

А почалося все від середини квітня, коли на річці Дністер на понад три метри впав рівень води.

Через це у жителів прилеглих сіл частково зникла вода у криницях та засох врожай. На обмілілому березі загинули тисячі молюсків та ікра риби.

Зниження рівня води в Дністрі зафіксували й у Держагентстві водних ресурсів. Пояснюють це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністровської ГЕС через обстріли обʼєктів інфраструктури в інших областях, про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Нині ще зберігається загроза, що через це місто Хотин та кілька десятків сіл довкола залишаться без води, вона і так дещо пішла із криниць. Проте у Держагентстві водних ресурсів сподіваються, що Дністер наповниться до кінця червня, адже синоптики обіцяють опади у цей період часу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРЕПИ, ТРУНИ, ХРЕСТИ І… На дні обмілілого Дністра знайшли ТАКЕЕЕ!

Читайте провідні новини дня: