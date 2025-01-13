Шокуючі деталі порятунку кота: у ТЦК відмовились віддати ключі, а сусіди кажуть, що мобілізований майже не бачить

За словами зоозахисника, на прохання хоча б дозволити передати ключі у ТЦК посміялися і сказали, що це це проблеми кота.

У Києві врятованому зоозахисниками коту Рудому вже шукають нову родину. Адже господаря мобілізували і він тепер проходить військову службу. Тварина 6 днів була зачинена в оселі, бо ТЦК не дозволили навіть ключі передати друзям мобілізованого.

Як зараз почувається кіт та що відомо про його власника, йдеться в сюжеті ТСН.

У клініці кіт на прізвисько Рудий вже понад тиждень. Його від голодної смерті врятували зоозахисники. Його господар 31 грудня вийшов у магазин і не повернувся.

"Гоподар, звісно, не знав, що він вийде і зникне, тому у кота було їжі і води на добу", – каже зоозахисник Дмитро Ревнюк.

Олега затримали працівники ТЦК і одразу відправили в учбовий центр. Він думав – як там його Рудий – отже подзвонив другу і хотів передати йому ключі від квартири, де кіт був сам.

"Він приїхав, але військові не дали йому передати ключ. Тобто вони посміялися, сказали, що це не на часі і що це проблеми кота", – каже зоозахисник.

В це час сусіди Олега увесь чули жалібне нявчання кота, який опинився у зачиненій квартирі. І Олег про це здогадувався. Отже щойно йому повернули телефон почав шукати зооволонтерів. Ті вже зв'язалися з поліцією і спробували врятувати кота.

"Він заліз через вікно балкона, проліз на балкон, і там уже не було ні води, ні їди, і він там постійно сидів, і в такому занедбаному стані", – розповідає Дмитро Ревнюк.

За словами ветеринарки Дар'ї, Рудий пережив сильний стрес і у клініці ще кілька днів відмовлявся від їжі.

"Почали курс інтенсивної терапії, тобто це були крапельнички, якщо просто говорити. Його насильно годували, плюс почали курс заспокійливих препаратів і вчора він тільки почав сам їсти потрошечку", – зазначає ветеринарка.

Тепер зоозахисники шукають Рудому родину, яка б готова була взяти його на перетримку, поки Олег не поверниться зі служби.

"В перспективі його треба каструвати, полікувати зубки, зробити вакцини і будемо шукати йому нову родину", – каже ветеринарка.

Для того, щоб дізнатися хоча б якусь інформацію про самого господаря, їдемо в будинок, де він проживав. Там нас зустрічає сусідка пані Любов, вона розповідає, що Олег сирота і кіт Рудий, єдиний, хто в нього є.

"В нього нікого немає. І тим більше, що він погано бачить. І кажу, здоров'я в нього погане. Він проходив комісію, і йому сказали, що тебе в армію не заберуть", – говорить сусідка мобілізованого.

Сусіди розповідають, що Олег жив скромно, грошей було небагато, але завжди турбувався про кота, як про найріднішого.

"Я так розумію, що він інвалід, у нього дуже поганий зір. Сусідка давала йому кошти навіть на оці окуляри такі великі", – каже інша сусідка.

Самі ж зоозахисники дії ТЦК не засуджують, але закликають, щоб ті не ігнорували прохання господарів, в яких є улюбленці, і давали їм можливість або передати ключі близьким людям, або хоча б викликати зоозахисну організацію, аби вже вона займалися твариною, адже кіт чи собака для когось єдиний близький друг.

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ТЦК НЕ ВІДДАЛИ КЛЮЧІ ВІД КВАРТИРИ, ДЕ ПОМИРАВ ВІД ГОЛОДУ КІТ

Господаря - мобілізувала ТЦК, а його кота тепер хочуть каструвати!

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