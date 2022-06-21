Жорстокі кадри спричинили скандал: на одеському іподромі відвідувачі спостерігали за тим, як ріжуть коня

Користувачі оприлюднили в Мережі світлини, як на території однієї приватної стайні привселюдно зарізали коня, а потім його оббілували та залишили висіти на очах у відвідувачів - це спричинило скандал.

Зоозахисники звинуватили власників у жорстокому поводженні, але на іподромі апелюють – тварину не вбивали, вона померла сама, йдеться в ТСН.19.30.

Господарка кобили Анголи 17 років доглядала її на іподромі, разом вони брали участь у змаганнях, тепер жінка каже, що досі оговтатися не може.

«Ми втратили старшого сина, і вона мене виходжувала, як відчувала, що мені погано і я, коли йшла звідти, мені було легше. Вона мене просто врятувала», - розповідає жінка про свою улюбленицю.

П’ять років тому Ангола почала хворіти, останнім часом їй стало гірше. У стайні вона знепритомніла, впала та зламала плече. Лікувала її ветеринарка іподрому. Одного дня вона подзвонила власниці кобили і повідомила, що та померла. Власниця вирішила: Ангола зможе врятувати від голоду інших тварин. «Вона захотіла, щоб вона ще послужила і відправила її для годування собакам в розплідник», - розповідає ветеринар одеського іподрому Ольга Красношлик.

Що було далі, твердить власниця, вона не знає, на іподром більше не приїздила. Кадри з мертвою Анголою побачила вже в Мережі. «В Інтернеті знайшла телефон якогось притулку. Сказали, що так, через годину приїдемо, заберемо. Яким чином вони забирали, я була вже не в курсі. Для мене був шок, коли я побачила відео, коли ось це ось все», - твердить жінка.

На іподромі кажуть, співробітники собачого притулку не вивезли кобилу, а вирішили розрізати її просто у стайні біля манежу. Підвісили тварину на дереві та зняли шкіру. Це бачили і тренери, і відвідувачі, серед них зовсім юні наїздники. Ветеринарка іподрому, яка мала контролювати, щоб кобилу забрали з території, запевняє: нічого не знала і не бачила. «Я не думала, що вони почнуть розбирати, а думала, що завантажать і відвезуть. Ну, коли прийшла вже все сталося. Я накричала на них», - додає вона.

Обурені свідки устигли зробити світлини. Лиш після того, як вони з’явились в Мережі, на іподромі розпочали внутрішнє розслідування.

Це порушення законодавства, кажуть зоозахисники. Крім того, підозрюють: смерть тварини працівники собачого притулку прискорили. «Тварину не приспали, а було вирішено її вбити просто на іподромі, зняти з неї шкіру і повісити цю тушу. Це все бачили люди, які працюють на іподромі і от саме це і є головним порушенням. Це відбувається в публічному місці, в якому людям і дітям прививають любов до коней», - каже голова ГО «Закон природи» Яна Титаренко.

В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Встановлюють особи тих, хто вивісив коняку біля манежу. Також обіцяють провести експертизу: чи не зарізали працівники притулку ще живу тварину.

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