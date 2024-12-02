Шольц із дивною валізою раптово приїхав до Зеленського: що привіз

Олаф Шольц у Києві! Вперше за два з половиною роки. Примітно, що про візит не було відомо. Міжнародні ЗМІ вже почали розповідати, навіщо насправді приїхав Шольц. Водночас канцлер ФРН уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги для України на 650 мільйонів євро. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Шольц у Києві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перший візит до Києва за останні два з половиною роки. Примітно, що цю поїздку не анонсували заздалегідь. За інформацією міжнародних ЗМІ, після прибуття до української столиці німецький канцлер наголосив на своїй підтримці України, яка зазнала нападу з боку Росії. В межах візиту Шольц зустрівся з Зеленським. Видання Spiegel пише, що своїм візитом канцлер Німеччини хоче дати зрозуміти, що його держава продовжує стояти на боці України.

Шольц привернув увагу своєю масивною валізою, яку ніс сам і буквально не випускав з рук. У Мережі розмірковують, що там може бути, адже дійсно, дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж. Також здивувало те, що валіза видавалася дуже легкою. Та й сама вона цікава: як пишуть у Мережі, виробник валізи – Rimowa, і коштує вона 1 190 євро. Цей німецький бренд люксових валіз і сумок, засновано 1898 року. Вже понад 120 років Rimowa випускає валізи з рифленим високоміцним алюмінієвим або надлегким полікарбонатним корпусом, які стали візитівкою цього бренду.

Але повернемося до Шольца. Він своєю чергою запевнив, що Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі". Політик також висловив сподівання на швидке постачання зброї. Про це він написав у Мережі "Х": "Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо".

Пакет допомоги Україні на суму 650 млн євро включає системи IRIS-T, танки Leopard-1, розвідувальні та ударні БпЛА, зазначили в Міноборони Німеччини. А тим часом видання Bild пише, що Шольц навмисно вибрав час візиту до України перед інавгурацією Дональда Трампа, щоб обговорити ключові питання і з'ясувати, на що готовий піти Зеленський для врегулювання війни в Україні.

На що повинна піти Росія? Бажано на три букви — Зеленський

Зустріч Зеленського та Шольца

Володимир Зеленський та Олаф Шольц уже зустрілися в Києві та вшанували пам'ять загиблих героїв України, які віддали своє життя, захищаючи нас від російських загарбників.

Також політики відвідали українських воїнів, які були поранені в боях проти окупанта і проходять лікування та реабілітацію.

Зауважимо, що востаннє канцлер ФРН побував у Києві в червні 2022 року разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єром Італії Маріо Драґі.

Розмова з Путіним

До слова, нещодавно Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер повідомив, що закликав російського диктатора припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення західної підтримки держави: "Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська". Він додав, що розмовляв з Путіним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цей раз не став винятком. Примітно, що Путін заявив, що його нещодавня телефонна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом здебільшого була присвячена Україні і всі "трималися свого". Про це інформують російські засоби масової пропаганди. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також відреагував на цей дзвінок. Виявляється, Шольц попередив Зеленського про свої наміри зателефонувати Путіну.

В чому звинувачують Шольца?

Також канцлер Німеччини відповів на звинувачення в тому, що намагається провести виборчу кампанію ціною допомоги Україні.

"В Європі йде війна. Це питання, яке викликає велике занепокоєння у громадян цієї країни, зокрема і у мене… І майже не було помічено, що Німеччина вже давно стала найбільшим прихильником України під моїм керівництвом", – сказав він.

Проте канцлер підкреслив, що не погоджується надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, адже громадяни його країни вважають, що це "небезпечна зброя", яка може бути використана для атак на цілі всередині Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца проявляти обережність у заявах про постачання далекобійних ракет Taurus Україні та не "грати в російську рулетку" з безпекою Німеччини.

Зауважимо, що Фрідріх Мерц наполягає на посиленні підтримки України, зокрема з можливим зняттям обмежень на далекобійні ракети. Його позиція збігається з підходом ключових союзників Німеччини, включно зі США та Великою Британією.

За словами політолога Ульріха Шпека, Мерц діє в руслі західної політики, яка прагне стримати агресію Росії. Тим часом риторика Шольца викликала критику навіть від його партнерів по коаліції.

Експерт із зовнішньої політики партії "Зелені" Робін Вагенер назвав такі заяви "цинічними" і звинуватив канцлера в маніпуляції страхами громадян на тлі війни в Україні. За словами Вагенера, чинний керівник уряду Німеччини мимоволі повторює риторику Кремля, який регулярно загрожує ядерною ескалацією. Політичні аналітики вважають, що передвиборча стратегія Шольца спрямована на людей, стурбованих загрозою ядерної війни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних переговорів з Росією.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНЦІВ ЗДИВУВАЛА ДИВНА ВАЛІЗА ШОЛЬЦА! Стало відомо, що він в ній привіз!