Шольц потрапив у гучний скандал через вечірку з сексуальним підтекстом: чи загрожує йому відставка

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що підтримці його урядом України не завадять економічні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Про це він заявив в інтервфю каналу ZDF. І треба віддати належне стійкості канцлера, бо у нього буквально услід за прем’єром Британії Борисом Джонсоном почалися проблеми, пов’язані з вечірками і сексуальним підтекстом.

Після серії пов'язаних з ним скандалів Джонсон 7 липня оголосив, що йде з посади лідера Консервативної партії Британії і подає у відставку з посади глави уряду. Але він керуватиме Кабміном до обрання чергового прем'єра.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Однією з причин став скандал із членом британського уряду Крісом Пінчером, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до чоловіків.

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І вже за два дні після цього схожий скандал вибухнув у німецькій пресі. Цього разу йдеться про партійну вечірку, де був присутній і канцлер Шольц. І – про дівчат, яким ніби-то підмішували так звані "наркотики для зґвалтування".

Про відставку Шольца тут не йдеться. Це неприємний випадок, який розслідує поліція, однак репутація німецького канцлера не постарждала.

Також у Німеччині не бачать паралелей між вечірками Джонсона і німецького канцлера. Бо Джонсон гуляв на вечірці під час ковідної пандемії в той час, коли для всіх британців це було заборонено. Схожі випадки під час пандемії були і в Україні, однак вони залишилися без наслідків. А от британців вибіркове законодавство образило.

Натомість Шольц відвідав літнє святкування фракції Соціал-демократичної партії у Берліні. Такі вечірки партія проводить перед літніми канікулами. Через пандемію цей захід два роки не проводили і нині зібрали уперше після паузи. Це закритий захід із охороною і входом за запрошеннями. Там була десь тисяча осіб. Це менше, ніж звичайно. Туди збираються депутати, міністри, співробітники офісів і також був канцлер. Відомі особи, які відвідували цей захід, але вони не говорять на камеру, принаймні, поки триває розслідування.

Проте журналістам розповіли, що цього разу це не була весела вечірка, а через російську війну в Україні настрій був спокійний і навіть пригнічений. Канцлер у своїй промові говорив про Україну. Ось уривок його промови, який тоді зняли на телефон.

"Тож дуже важливо, що ми наразі робимо. Солідарність із Україною, фінансова допомога, гуманітарна допомога, також постачання зброї і санкції проти Росії – все це важливо, щоби ця країна могла захищати свою свободу і права", – заявив Шольц.

Після офіційної частини був фуршет і спілкування. Через певний час декільком жінкам стало зле, вони скаржилися на запаморочення і навіть непритомніли. Це списали на спеку разом із алкоголем. Однак викликали "швидку", а вже в лікарні жінкам зробили аналіз крові і тосикологічну експертизу. Наступного дня на погане самопочуття поскаржилося більше жінок. Загалом за даними поліції, про симптоми заявили дев’ять осіб і більшість із них – жінки. Так розповідають про молоду жінку віком 21 рік, яка того вечора взагалі не вживала алкоголю, однак їй стало погано і наступного ранку вона взагалі не могла згадати той вечір.

Імена постраждалих, звісно, не оприлюднюють. Поліція підозрює, що їм підлили так звані нокаут-краплі, які діють як сильне снодійне, і цим часто користуютсья ґвалтівники та крадії.

У фракції соціал-демократів цим шоковані. Там кажуть, що одразу повідомили до поліції. Керівництво фракції повідомило, що співпрацюють із правохоронцями. Наразі даних про те, чи були здійснені інші злочини, як-от крадіжки або сексуальне насильство, немає. Розслідування веде кримінальна поліція. Винуватця чи винуватців шукають. Ці обставини, звичайно, шокують, однак претензій в бік організаторів або канцлера у Берліні немає.

Вечірка, наркотики і секс - канцлер Німеччини Шольц потрапив у гучний скандал

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що соціал-демократи Німеччини вивчають повідомлення про вісьмох жінок, які постраждали від якоїсь "нокаутувальної" речовини, схожої на "Рогіпнол", на літньому з'їзді партії 6 липня. Там був присутній і Шольц.

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