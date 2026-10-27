Шоста зима війни: чи зможе Путін змусити Україну до капітуляції через повітряний терор

Військовий експерт розповів, якою буде війна в Україні взимку 2027

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Україна стоїть на порозі вже шостої зими в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Експерти наголошують: прийдешній холодний період буде важким як на фронті, так і в тилу, який ворог постійно та затято атакує, не маючи значних успіхів у зоні бойових дій.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що на нинішньому етапі Путін перейшов від війни на виснаження до війни на руйнування. Саме тому окупанти зараз намагаються знищити українську енергетику, водопостачання, мости та логістику ще до настання сильних морозів.

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Війна в Україні: загроза від мобілізації в РФ та що відбувається на фронті

«Противник реалізує на полі бою повільне, але все ж просування і захоплення українських територій. Усе це відбувається в межах проведення стратегічної наступальної операції, і Кремль зосереджується безпосередньо на проведенні бойових дій суходолом та реалізації своєї концепції. Перша її частина — це захоплення територій чотирьох українських областей у межах незаконно зміненої російської конституції: Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької. Друга — формування так званих буферних і санітарних зон біля наших кордонів з їх відсуванням до 20 кілометрів, залежно від того, де їм це вдається зробити», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

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Щодо сухопутної операції експерт додає, що Кремль готує підґрунтя для проведення мобілізації з метою посилення армії.

«Розклад щодо чисельності такий: 300 тисяч цього року і ще 300 тисяч наступного. Все це може відбуватися під час зими 2026/2027 років. Окрім того, відбувається масштабування таких засобів ураження, як керовані авіаційні бомби, балістична зброя та інші засоби для посилення наступу суходолом», — зазначає військовий експерт.

Третя хвиля повітряного терору: бюджетні ракети та ставка на «генерала Мороза»

Другий великий напрямок, який реалізовує Росія, — це завдавання ударів з повітря. Масштабування та поглиблення цих атак по об’єктах на всій території України можливе саме у зимовий період, коли настануть морози. Власне, як і в попередні роки, російський диктатор знову розраховує на підтримку «генерала Мороза».

«Путін намагається використати період наших обмежених можливостей щодо протидії російській балістиці. Тому застосування балістики та реактивних дронів триватиме. Більше того, противник може перейти до третьої хвилі повітряного терору — використання нових малих крилатих ракет. Якщо в РФ налагодять їхнє виробництво, то активно застосовуватимуть у зимовий період. Бюджетні малі ракети мають дальність 1000 плюс-мінус кілометрів і швидкість 800 кілометрів на годину. Все це спрямовуватиметься по наших об’єктах у тилу. Росія битиме по критичній інфраструктурі: енерго-, водо- та теплопостачанню. Путін намагатиметься використати погодні умови зими та в чергове спробувати занурити Україну в блекаут», — зауважує генерал-лейтенант.

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За словами Ігоря Романенка, попри можливі переговорні процеси, Путін націлений на продовження війни щонайменше до весни наступного року.

«Щодо позитивних сценаріїв, то для нас це міг би бути переговорний процес стосовно зупинення бойових дій. Але наголошу: у нас вже був відповідний прецедент, і ми бачили, як Путін використовує такі переговори на власну користь. Він прагне одного: легітимізувати для себе міжнародну діяльність та повернутися до кола світових лідерів. І переговори йому потрібні лише для цього, а не для реального припинення вогню чи підходів до перемир’я. При цьому шанс на позитивне закінчення переговорів для нас залишається, але він залежить від багатьох міжнародних факторів, які розвиваються дуже швидко. Тому наше завдання — у цих складних умовах нарощувати потенціал протистояння та стійкості», — каже генерал-лейтенант.

Ризик вимушеної мобілізації в Україні у разі наступу ворога

Експерт не відкидає активізації противника на фронті цієї зими, якщо в Росії знайдуть можливість залучити до війська 600 тисяч новобранців. Водночас він підкреслює: кількість не завжди означає якість.

«Можливості для цього є — якщо Путін піде на офіційну, бодай часткову мобілізацію, а не лише приховану. Додатковий ресурс посилить їхню армію, адже зараз у наступальній кампанії 2026 року людей Путіну явно бракує. Відповідно, це може дати йому змогу рішучіше просуватися на фронті та захоплювати наші землі — з усіма відповідними наслідками для нас. За таких умов Путіну не доведеться вести переговори, адже він намагатиметься забрати територію силою. Ми ж опинимося в скрутній ситуації, коли доведеться перейти до справжньої мобілізації з непростими соціальними наслідками», — підкреслює Ігор Романенко.

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Загрози з повітря посиляться: перший у списку РФ — Київ

Говорячи про загальні виклики цієї зими, військовий експерт зауважує: у разі несприятливих погодних умов нас може чекати період виживання.

«З огляду на загрози обстрілів із повітря, нам слід готуватися до жорстких обмежень та виживання. Передусім це стосується великих міст, які атакуватиме Путін. Мова йде про п’ять найбільших міст України, де першою у списку є столиця — Київ. Також з боку Кремля буде запущено механізм дискредитації військово-дипломатичної роботи України: мовляв, ми не спроможні ані захистити себе, ані вести переговори щодо перемир’я. На жаль, останнім часом у цьому процесі Путіну підігрує Трамп. Тому нам доводиться протистояти як Росії-агресору, так і „партнерам з необхідності“ в особі США, а саме команді Трампа», — зазначає Ігор Романенко.

Удари по Москві як єдиний важіль для реального миру

Експерт додає, що головна надія залишається на справжніх союзників України, які послідовно демонструють свою підтримку.

«Якщо нам вдасться разом зі справжніми союзниками організувати тиск та проявити силу такого рівня, що Путін буде змушений перейти до реальних переговорів про зупинення бойових дій, це змінить ситуацію. Для цього Україні потрібна відповідна допомога: озброєння, техніка, фінанси. І тут пріоритетом є можливість завдавати ударів не по вибіркових об’єктах на території РФ, а вихід на спроможність бити безпосередньо по Москві. Саме це може стати приводом для російського диктатора змінити не лише риторику, а й перейти до конкретики щодо припинення вогню», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 21:50, 23.10.26 Кількість переглядів 13 Переговори за переговорами: що від нас тримають у таємниці та несподівана роль Меланії Трамп

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