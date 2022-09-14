Шотландець здолав всю Європу на автівці, яку віз військовим, але потрапив в Житомирі в ДТП

Аби потрапити на передову до українських військових, щоб передати їм автівку і військове спорядження шотландець здолав тисячі кілометрів доріг, десяток зупинок та перевірок і блукання поряд з білоруським кордоном.

Колишній боєць французького легіону Джеймс вирішив ділом допомогти українському війську бити російського ворога, але під час проїзду Житомира шотландець втрапив у ДТП, йдеться в ТСН.

Тисячі кілометрів дороги, десяток перевірок в Німеччині та Данії і блукання поблизу білоруського кордону. Володимир розповідає, як познайомився з Джеймсом – шотландцем, який приїхав в Україну, аби допомогти українським військовим.

«Історія нетипова для Житомира – він приїхав 1700 км майже не спав із Шотландії сюди і в Житомирі потрапив в аварію. Я в кафе сидів з другом, мені подзвонили сказали, що є машина, яку треба подивитися. Я не знаю скільки він не спав. Думаю, що причиною аварії було те, що він довго їхав і не міг ніде зупинитись», - розповідає волонтер

Військовий «Ланд Ровер» Джеймс викупив у британського уряду і на ньому вирушив до України. Але у Житомирі потрапив у ДТП і геть розгубився. Не знав ні мови, ні де шукати СТО. Через втому, пояснити, що він робить в Україні Джеймс зміг лише наступного дня, коли виспався в готелі, який допомогли йому знайти Володимир і викладачка англійської Дар’я. «Ця машина вона британська і військова, тому він вважав, що вона гарно підійде для наших потреб і в нього є машина, яку він хоче передати подарувати українським військовим», - розповідає Дарина, що почула від шотландського волонтера.

Джеймсу 59 років, він служив у танковому підрозділі військового з’єднання Франції. А тому добре знає, чого потребують наші бійці на фронті.

«Тут рюкзаки, є масксітки, є їжа суха. Тут є спальники, каремати, для чистки зброї. Каска старенька, але доволі якісна порівняно з радянськими, доволі зручна каска. Він привіз кусочок свого життя, яке він віддав на службі у французькому легіоні», – показують військові.

Дизельна автівка з повним приводом нині дуже потрібна військовим на фронті. Після заміни резини чотириколісний британець одразу вирушить на передову. «В нас на озброєнні важка техніка, вона 10-12-15 тонн і коли погода несприятлива, то дуже важко пересуватись на полі бою, або вивозити поранених, або підвозити боєприпаси амуніцію. В шоці, що така людина, в такому віці, зробила такий подвиг», - каже боєць ЗСУ «Пчела».

Сам Джеймс свою подорож до України подвигом не вважає. Натомість він вражений мужністю українських бійців, які звільняють українську землю від російської орди. Каже, якби був би молодшим, мав би за честь воювати пліч-о-пліч з українським військом. «Якщо кожен зробить свій маленький внесок, війна швидше закінчиться. Я не можу привезти зброю, але я можу привезти все інше. Я не роблю це з якоїсь особливої причини і не отримую з цього ніякого зиску. Я буду продовжувати це робити, бо переконаний, що Путін зробив велику помилку, напавши на Україну», - переконаний шотландець.

«В світі такого мало, коли людина витрачає свої майже останні кошти, їде через всю Європу, щоб покращити життя, допомогти перемогти іншій країні», - кажуть військові.

Після передачі автівки нашим бійцям Джеймс повернеться до Шотландії. І вже запросив туди українських військових та житомирських волонтерів - чекає коли разом з на ними зможе відзначити день української перемоги над російським ворогом.

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