Шоумен і ветеран на очільника Пентагону: Трамп пропонує призначити ведучого Fox News

До інавгурації обраного президента США Дональда Трампа ще 67 днів. Проте він вже встиг оголосити майже всіх кандидатів на ключові посади в своєму майбутньому кабінеті.

Найбільш обговорюваною стала номінація ведучого Fox News (головного інформаційного рупора Республіканської партії) й американського армійського ветерана Піта Гегсета. Від 2017 року він вів відоме ранкове шоу вихідного дня Fox and Friends Weekend. Також, як повідомили на телеканалі, Гегсет є автором чотирьох книжок для FOX News Books про війни та американську армію.

Піт Гегсет народився у Міннеаполісі. Випускник Принстонського та Гарвардського університетів. Служив у Нацгвардії армії Міннесоти. Має звання майора. Брав участь у війнах в Іраку, Афганістані та служив у Гуантанамо на Кубі (військова в’язниця на базі ВМС США в затоці Гуантанамо). Має чотири нагороди, серед яких Бронзова зірка та значок "Бойовий піхотинець".

Гегсет не має управлінського досвіду, тому багато хто критикує його здатність управляти таким великим відомством, як Пентагон (навіть його будівля за розмірами є найбільшою адміністративною в світі – ред.). Якщо поглянути на Instagram Гегсета, він є типовим втіленням шоумена та популярного телеведучого, де зрідка з’являються його старі фото в армійській формі або відео, де він стріляє з рушниці на стрільбищі.

Під час праймеріз 2016 року Гегсет спочатку підтримав Марко Рубіо на висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії, потім — Теда Круза, й, зрештою, Дональда Трампа.

Номінація Піта Гегсета на посаду міністра оборони стала цілковитою несподіванкою для американського політикуму. Навіть республіканці були здивовані цим вибором Трампа, адже прізвище Гегсета не фігурувало у шортлистах на очільника Пентагону, а радше на голову Департаменту у справах ветеранів. Проте не всі республіканці підтримували призначення Гегсета на цей Департамент, як і на Пентагон. Тому досі немає впевненості, чи пройде його кандидатура затвердження Сенатом.

"Піт – жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе". З Пітом на чолі вороги Америки попереджені, наша армія знову буде великою, й Америка ніколи не відступить", – заявив Дональд Трамп, висуваючи Піта Гегсета на посаду міністра оборони.

Як зазначає CNN, вибір Гегсета є помітним відходом Трампа від фігур очільників Пентагону його першого президентського терміну. Чотиризірковий генерал Джеймс Меттіс пішов у відставку 20 грудня 2018 року, одразу після того, як Трамп оголосив про вивід американських військ із Сирії та підготовку до виведення щонайменше половини військового контингенту США з Афганістану. А в листопаді 2020 року Трамп звільнив і наступника Меттіса, міністра армії Марка Еспера. Щоправда, за повідомленнями низки американських ЗМІ, на той момент Еспер вже й сам хотів давно піти, бо виступав проти зневажливого ставлення Трампа до НАТО й використання американських військових для придушення протестів.

Також Еспер був проти помилування Трампом деяких американських військовослужбовців, звинувачених у воєнних злочинах. Натомість Піт Гегсет 2019 року активно переконував Трампа це зробити. Також кандидат Трампа на посаду очільника Пентагону є противником прогресивної політики расової і соціальної різноманітності в армії, зокрема служби жінок. Піт Гегсет неодноразово заявляв, що в тих армійських підрозділах, де потрібна справжня чоловіча сила, жінки не мають служити. Тож, багато американських ЗМІ припускає, що одразу після вступу на посаду Гегсет може звільнити деяких генералів, відповідальних за цю прогресивну політику.

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Піт Гегсет критикував НАТО, називаючи його слабким, додаючи, що Китай за крок до військового домінування над сусідами.

"Застарілі, позбавлені озброєння, піддані вторгненню та безсилі. Можливо, якби країни НАТО дійсно платили за власну оборону – але вони цього не роблять. Чому Америка — європейський контактний номер екстреної допомоги — має слухати самовпевнені та безсилі країни, які просять нас дотримуватися застарілих й односторонніх оборонних угод, які вони не виконують", — писав Піт Гегсет в одній зі своїх книжок.

Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року в одному з подкастів минулого тижня Піт Гегсет сказав: "Це мало вигляд, як війна Путіна – дайте мені моє лайно" (напевно, під цією фразою Гегсет мав на увазі, що Путін вважає Україну власне російською територією, про що кремлівський "фюрер" не раз говорив публічно – ред.).

Також він піддавав сумніву об’єми допомоги Україні з боку США, додаючи: "Якщо Україна зможе себе захистити — чудово. Але я не хочу, щоб американське втручання зайшло далеко в Європу й змусило Путіна відчувати, що він сильно йому протидіє". Водночас Піт Гегсет також заявляв: "Те, що відбувається в Україні, є важливим".

Нагадаємо, Трамп оголосив про низку майбутніх призначень своєї команди.

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