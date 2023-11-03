Шойгу у ролі "миротворця": чому у Кремлі заговорили про переговори та чого насправді прагне РФ

Чому в РФ заговорили про необхідність переговорів щодо припинення війни в Україні та що стоїть за такими заявами, розбирався ТСН.ua.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу декілька днів тому заявив, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом. Ще раніше про готовність до переговорів заявляв очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Заява Шойгу збурила українських військових експертів і політологів – мовляв Кремль просить про переговори. Водночас ця теза дисонує із заявою головкому ЗСУ Валерія Залужного, який у статті The Economist заявив, що війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв і насамперед є вигідною для РФ.

То чого хочуть Путін і його посіпаки – переговорів чи затяжної війни, розбирався ТСН.ua.

Що кажуть у РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час виступу на Пекінському оборонному форумі запевнив, що країна-агресорка нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом. Водночас він наголосив, що задля цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії.

"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах — як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", – сказав очільник міноборони країни-агресорки.

Сергій Шойгу у Китаї / Фото: Associated Press

Ще раніше про необхідність переговорів заявляв очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Він зазначав, що Кремль готовий говорити, але без припинення вогню.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Крім соратників Путіна до переговорів стали закликати і так звані російські "опозиціонери". Так лідер російської партії "Яблуко" Григорій Явлінський на зустрічі з диктатором Путіним заявив про готовність стати переговорником з Україною про зупинення бойових дій.

Григорій Явлінський / Фото: Фото з соціальних мереж

"П'ять копійок від Лукашенка"

Самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко наприкінці жовтня також закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

"Проблем вистачає. І з боку Росії, і з боку України, там зараз серйозна ситуація, патова. Ніхто нічого не може зробити. Стоять лоб у лоб на смерть, окопавшись. Гинуть люди, перемелюються", – заявив він.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Заява Шойгу – війна "веж" Кремля?

Політолог Олег Лісний у коментарі "Фокусу" зазначає, що заява Шойгу в Китаї – намагання підкреслити субʼєктність РФ, навпаки акцентуючи увагу, що Україна не є субʼєктом, і Кремль готовий розмовляти лише із Заходом.

Водночас експерт певен у лояльності Шойгу до Путіна, тому наголошує, що ця заява – аж ніяк не самодіяльність російського міністра.

"Шойгу не може бути самостійною політичною фігурою після всього того, що відбувається в Росії, лише уявіть, як він може почати свою гру і не боятися за своє життя надалі", – сказав експерт.

Військовий експерт Іван Ступак також не має сумнівів у відданості Шойгу Путіну і узгодженості цієї заяви.

Позиція "господаря Росії" – що думають про переговори у Китаї

Як відомо, путінський режим залежний від Пекіна в економічному плані, тому Кремль, хоче того чи ні, але змушений прислухатися до позиції свого "великого брата".

Зауважимо, що на саміті на Мальті, де обговорювалися принципи відновлення миру в Україні, був відсутній представник Китаю.

Проте у МЗС Китаю декілька днів запевнили, що Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму". КНР уже "традиційно" називає напад РФ не війною, а "українською кризою.

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"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи. Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи", – сказав речник МЗС КНР Ван Веньбін.

Нагадаємо, що у вересні головний дипломат Китаю Ван І відвідав Росію для переговорів з питань безпеки. Саме після цього візиту про необхідність переговорів заявив Лавров.

А під час візиту кремлівського диктатора до Китаю 18 жовтня, пройшли переговори Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна. Не виключено, що там піднімалася і тема України.

Володимир Путін разом із Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю, 18 жовтня 2023 року / Фото: Associated Press

Що думають про переговори з РФ в Україні: думки політиків, дипломатів та експертів

Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив: будь-яка пауза у війні вигідна для РФ, щоб зібратися із силами і знову напасти на нашу державу.

"Ми з вами свідомі того, що Росія, виходячи з тієї ненависті, яку вона сьогодні плекає щодо України, буде мати і третій, і четвертий, і п’ятий етап нападу на Україну. Поки не зруйнує нашу державність остаточно, не отримає маріонетковий простір, де буде маріонетковий уряд, чи взагалі нічого не буде, а буде "федеральний округ Україна" чи "малоросія", "новоросія", не знаю, як вони це називатимуть", – сказав він в інтерв'ю NV.

Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов певен, що Шойгу почав мову про переговори, бо Кремль не має можливості перемогти Україну військовим шляхом. Натомість, на його думку, РФ повернеться до планів внутрішньої дестабілізації України.

Данілов вважає, що станом на сьогодні переговори з країною-агресоркою РФ неможливі.

"Хто візьме на себе політичну відповідальність та і, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати", – переконаний він.

Дипломат Огризко

Керівник Центру дослідження Росії, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко певен, що заяви Шойгу свідчать про одне: "Путін починає вимолювати переговори".

"Керівництву Росії конче необхідно мати можливість для передишки, переозброєння, накопичення сил, щоб знову піти у наступ під будь-яким приводом. Їм насправді потрібен перепочинок. Заява Шойгу говорить про те, що Путін вже починає вимолювати переговори", – вважає дипломат.

Портников

Політичний експерт і журналіст Віталій Портников перелічив цілі та мотиви такої заяви Шойгу. На його думку, важливо те, що заяву було зроблено в Пекіні. Крім того, наразі триває інтенсивна підготовка до візиту Сі до США.

"Ймовірно, голова КНР зацікавлений у тому, щоб він мав можливість обговорити з Джо Байденом параметри збільшення безпеки у світі. Для цього потрібно, щоб і РФ виступала з миролюбними пропозиціями. І що це врегулювання взаємин також може бути пов'язане із бажанням якщо не закінчити, то призупинити російсько-українську війну", — пояснив експерт.

Арестович

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який оголосив, що буде балотуватися на виборах президента, заявив, що переговори необхідні, бо війна зайшла у глухий кут.

"Ні Росія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз. Далі переведення це в партер, стаціонарний фронт, нескінченні і безглузді вбивства один одного. Я вважаю, нам треба миритися", – сказав Арестович.

Водночас він додав, що "переговори мають бути чесними та паритетними", але як саме цього добитися, не уточнив.

Стаття Залужного зробила дисонанс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій остудив запал тих, хто запевняв – РФ от-от припинить війну і піде на переговори.

У колонці The Economist головком заявив, що війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв. І така війна вигідна для РФ, а не для України. Цей етап дозволить Росії відновити свою військову міць, що, зрештою, загрожуватиме ЗСУ та самій державі.

Валерій Залужний

Переговори і Зеленський

Нагадаємо, що восени 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону на переговори з РФ доти, доки на чолі держави-агресорки стоїть диктатор Путін.

Автор резонансної статті у журналі Time Саймон Шустер у своєму матеріалі зазначав, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

Президент Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Крім того, у матеріалі йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками" через недостатню допомогу.

Сам глава держави неодноразово запевняв, що жодних переговорів в обмін на українські території не буде.