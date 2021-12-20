Схожі не тільки зовні: найстарші українські близнючки здивували історією свого життя

Схожі не тільки зовні: найстарші українські близнючки здивували історією свого життя

Зараз їм по 87 років, але їхній вік виказує тільки паспорт.

87-річних чернівецьких бабусь Віру Хвіюзову та Надію Берегеч ріднить не тільки спільна зовнішність. Вони також однаково активні та позитивно налаштовані — і саме це називають секретом свого довголіття. Окрім того, жінки одночасно вийшли заміж, у той самий час народили дітей і навіть правнуки у них - однолітки.

Про це йдеться 20 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

Перед візитом знімальної групи Віра та Надія довго чепурилися та обирали блузки в шафі – вони в близнючок також однакові. Старша на 15 хвилин сестра відрізняє свою за шпилькою в одязі.

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Вони народилися в Донецьку в 1934 році, в складні часи після голоду. Обидві були дуже маленькими і деякі лікарі в пологовому будинку навіть не сподівалися, що вони виживуть.

Небеса послали їм не тільки схожу зовнішність, але й долю. Одружилися сестри майже одночасно. “Вона вийшла заміж – через пів року я знайомлюсь з хлопцем і через 4 місяці теж виходжу заміж”, - розповідала одна із близнючок, Надія Берегеч.

Згодом в обидвох народилися доньки, з різницею у 9 місяців.

Уперше сестри розлучилися коли їм було по 33 роки – Надія переїхала з чоловіком до Чернівців. Доля возз’єднала близнючок лише через 47 років, коли на Донбасі почалася війна. Віра переїхала до сестри й відтоді вони не розлучаються.

Не сваряться вони навіть на кухні, де, як кажуть, двом господиням важко вжитися. А на їхній фірмовий горіховий кекс збирається вся велика родина: четверо дітей, онуки та правнуки.

“Вони живуть одна заради іншої”, - говорить онука Олександра.

“Їхній секрет в тому, що вони дуже життєрадісні, позитивні”, - зауважила інша онука, Тетяна.

Своїм позитивом сестри заряджають усіх довколишніх. Нерозлучні бабусі – зірки в своєму районі. Деякі авта зупиняються, щоб сфотографувати двох таких схожих стареньких.

Сестер уже внесли до національного реєстру рекордів як найстарших близнючок в Україні. Зараз їм по 87-м років, але вік виказує хіба паспорт. Тепер вони хочуть встановити ще один рекорд - як сторічні близнючки. А ще - мріють, що скоро закінчиться війна і вони встигнуть навідатися до такого рідного і мирного Донецька.

Секрет довголіття: чернівецькі бабусі Віра та Надія - найстарші близнючки в Україні

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