"Схожу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК": в Україні почали дивно заробляти на мобілізації

Деякі українці почали намагатись заробити, доставляючи продукти тим, хто не бажає зустрічатись з працівниками ТЦК.

Посилена мобілізація в Україні народжує нові професії та послуги. Днями на одному з найпопулярніших сайтів безкоштовних оголошень з’явилось оголошення, автор якого пропонує чоловікам за гроші сходити з їхніми дружинами за покупками та донести важкі сумки. Автор об’яви уточнює, що пропонує послуги тим одеським родинам, де чоловіки не бажають зустрічатись з працівниками ТЦК.

"Декілька разів мені телефонували, цікавились. Я зніму це оголошення", - уточнює чоловік, не пояснюючи детально причину такого кроку.

Згідно статистики сайта, де цей чоловік розмістив оголошення, його пропозицією протягом 4 днів цікавились більше 20 людей.

Варто додати, що подібні послуги пропонували ходаки по магазинах під час пандемії коронавіруса. Українці, які мали сертифікати про щеплення, пропонували тим, хто побоюється хвороби та масових скупчень людей, сходити до магазину та купити все необхідне.

За даними HR-експертов, наразі послуга, яку запропонував одесит, не є поширеною.

"У нас навіть жарт десь був про те, щоб стояти чергу в ТЦК за гроші", - каже HR-експертка Тетяна Пашкіна.

Проте наразі аналітики спостерігають фемінізацію ринку праці. На сайтах безкоштовних оголошень є певна кількість пропозицій, де саме жінки пропонують послуги ходіння по магазинах. Більшість авторів таких оголошень уточнюють, що бажають працювати на постійній основі та допомагати людині похилого віку, а дехто не вказує вікову категорію громадян, яким може запропонувати можливість скуплятись замість них.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі певні фахівці, рекламуючи свої послуги чоловікам, уточнюють, що працюють за зачиненими дверима. Наприклад, на сайті оголошень з’явилась об’ява про те, що одна з перукарень на київському Виноградарі пропонує чоловікам підстригтись там, де "затишно та спокійно", куди "ТЦК не завітають".

Київська перукарка пропонує підстригтись без втручання ТЦК. Скріншот об'яви з сайта безкоштовних оголошень.

Як відомо, працівники ТЦК згідно чинного законодавства мають право проводити оповіщення в будь-якому громадському місці.

Своєю чергою, деякі служби таксі у Львові запрошують на роботу водіїв, додаючи, що в разі конфліктних ситуацій компанія забезпечує виїзд адвоката на місце затримання.

В той же час низка військових експертів зазначають, що Україна протистоїть наступу окупантів завдяки мобілізації та новим партіям військової техніки та озброєння.

Раніше повідомлялось про те, що на багатодітних батьків у ТЦК чекає "сюрприз".

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