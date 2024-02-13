Шпали тримаються на цвяхах: в метро Києва пасажирів налякав стан колій (фото)

У підземці пояснили, що насправді відбувається на станції "Хрешатик".

В соціальних мережах кияни обговорюють загадкове "ноу-хау" в метрополітені Києва. На станції "Хрешатик" люди помітили кілька місць на коліях, де відсутні болти на шпалах, а під рейки забиті дерев’яні бруски.

Пасажири: так має бути?

На відео і справді видно дерев’яні бруски, забиті під рейками, а також сліди від нещодавнього бетонування.

Бруски нічим не закріплені – помітні дірки, де мали б бути болти. Лише в деяких місцях дерев’яні бруски кріпляться звичайними цвяхами.

"До чого дійшов прогрес! Шпали у метро тримаються на двох цвяхах", - каже чоловік на відео.

Шпали у метро. Скриншот з відео

Саме це і налякало пасажирів, які помітили відсутність болтів на шпалах, бо це як кататися на велосипеді без гальм.

Що кажуть у метро?

У Київському метрополітені нас запевнили, що на рух поїздів побачене пасажирами ніяк не впливає.

У підземці пояснюють, що на коліях станції метро "Хрещатик" проходить планова заміна півшпалків з бетонуванням. А дерев’яні клини забивають під рейку, щоб вона не провисала і під час руху поїздів не відбулося деформації.

"Технологія передбачає наступне: до набрання міцності бетону рейки підклинюються клинами, які кріпляться тимчасово до рейки через підкладку. При набранні міцності бетону, приблизно тиждень часу, клини демонтуються і рейка тоді кріпиться до напівшпалку", - повідомили сайту ТСН.ua в преслужбі Київського метрополітену.

У підземці додають, що це звичний технологічний процес, який на коліях виконується постійно, але не завжди помітний для пасажирів.

Нагадаємо, у Києві метро знову закривають, а мости взагалі можуть розвалитися.

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