Шпигунський скандал у Німеччині: що відомо про злив російським пропагандистам інформації про Taurus

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову високопоставлених німецьких офіцерів, де вони обговорюють можливості передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Німеччина визнала розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Путіна. І сподівається, що росіяни не слухали інші розмови німецьких військових.

Про це докладніше йдеться у сюжеті ТСН Наталії Фібріг.

Розмова німецьких військових триває близько 30 хвилин, відбулася вона, ймовірно, 19 лютого. У ній четверо німецьких офіцерів обговорюють, як можна передати ракети Taurus Україні та ефективно застосувати їх на місці. Ідеться також про підрив мосту, хоча ніхто не згадує, якого, утім очевидно йдеться про Кримський. Для цього, кажуть, потрібна чимала кількість ракет. Якщо застосовувати Taurus вже, то потрібна допомога німецьких солдатів. Утім за три місяці українців можна навчити програмувати Taurus самостійно і загалом, дослівно, офіцери не розуміють, "чому канцлер блокує" передавання ракет Україні.

А канцлер дійсно блокує. Навіть коли німецький парламент закликав передати Україні в тому числі ракети великої дальності, Шольц відмовився це зробити, оскільки це передбачає участь німецьких солдатів. Коли ж упродовж доби військові експерти це заперечили, тепер Росія намагається не дати канцлеру таки погодити це питання, каже голова комітету з оборони бундестагу Марі Агнес Штрак-Ціммерманн. Депутати обурюються, чому росіяни слухають німецьких військових, які говорили на незахищеній онлайн-платформі, а один зі співрозмовників підключився до дзвінка зі свого мобільного телефону з готелю в Сінгапурі.

"Це дуже серйозне питання, і тому це буде дуже ретельно, інтенсивно і швидко розслідувано, як це і має бути", - сказав на це федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, своєю чергою, закликає не вестися на хитрощі Путіна і зберігати єдність всередині країни.

"Очевидно, що йдеться про підрив нашої єдності. Він хоче роз'єднати нашу внутрішню політику, і я дуже сподіваюся, що Путіну це не вдасться. Ми повинні залишатися єдиними в будь-якій суперечці, яка може виникнути через питання Taurus і в усіх інших питаннях, які необхідно прояснити у зв'язку з цим телефонним дзвінком. Зрештою, дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними і не дозволяли Путіну роз'єднати нас. Це саме те, чого він хоче", - сказав Пісторіус.

Утім єдності в питанні, чи надавати Україні далекобійні ракети Taurus, у німецького уряду не було. Тепер представники урядових партій вимагають швидкого розслідування, а опозиційний блок ХДС-ХСС хоче почути пояснення в парламенті особисто канцлера.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що представники німецького бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Taurus. Про “перехоплену” розмову високопосадових офіцерів німецької армії заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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