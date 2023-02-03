Шпигунський трилер у Харкові: подробиці спроби есбівця захопити владу у перші години широкомасштабного наступу

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України звинувачують колишнього головного есбівця області Романа Дудіна в спробі захоплення влади в місті і сталося воно в перший день повномасштабного нападу Росії. Після провалу цієї операції Дудін на певний час зник, а коли знову з’явився в Харкові, центр міста почали обстрілювати з далекобійної артилерії. Наразі Дудін перебуває на лаві підсудних, та от у громадських активістів є побоювання, що покарання він може уникнути, йдеться в ТСН.

У Мережі ширилось відео від 24 лютого з кабінету голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, за столом очільник області, поряд голова Харкова Ігор Терехов, а навколо – спецпризначенці СБУ. Передувало цій сцені – фото, яке було розміщене на російських та проросійських телеграм-каналах, де був зафіксований порожній кабінет Олега Синєгубова і підпис про нібито втечу очільника області.

“Телефонний дзвінок від Дудіна, каже, чи можна його двох працівників запустити до мого робочого кабінету для того, щоб вони перевірили спецзв’язок там, тощо. Коли моя помічниця їх безпосередньо запустила, через приймальню до кабінету, через 5 – 10 хвилин з’являється це фото у телеграм-каналі”, - згадує власник кабінету як усе було насправді.

Водночас Синєгубов разом із головою Харкова на площі біля ОДА записували звернення до жителів міста та області, просили зберігати спокій. Ігор Терехов каже, що аналогічний сценарій готувався і проти нього, та поліція не дозволила. “Що стосується цієї дичини, я по-іншому сказати не можу, це була виважена зі сторони Дудіна комбінація по усуненню голови військової адміністрації та мене, як очільника міста. У той самий час він відправив до мерії міста, бо він не знав, де я перебуваю, а ми були всі разом, він відправив ДСР - це поліція, він відправив до мерії зі своїм співробітником”, - розповідає Терехов.

За кілька хвилин після провокації з фотографією, обидва чиновники були в кабінеті голови ОДА. Після нетривалих перемов зі співробітниками служби безпеки з’являються озброєні спецпризначенці і Синєгубова, і Терехова просять на вихід. “Вони кажуть, у нас такий наказ від пана Дудіна. Після тог, як ми повернулись із мером Харкова, вони вийшли і повернулись із спецпідрозділом “Аьфа”, мотивуючи це тим, що в них є наказ, щоби нас затримати і вивезти з території військової адміністрації”, - розповідає Синєгубов.

Роман Дудін – тоді начальник управління Служби безпеки України в Харківській області. Напередодні широкомасштабного вторгнення Росії переконував, що воно не відбудеться і, зі слів співрозмовників ТСН, саботував усі спроби організації оборони міста. “За цей період що він був, він ні одного завдання щодо оборони міста Харкова, щодо захисту територіальної цілісності нашого державного кордону і харків’ян, не зробив. Навпаки, не надавав нам ніякої інформації. І ми не могли користуватися засобами оперативної інформації щодо імовірного противника”, - кажуть колишні підлеглі.

Інцидент зі спробою захопити владу в місті було вичерпано ближче до вечора. За дзвінком президента Зеленського. Синєгубов і Терехов повернулись у свої кабінети, Роман Дудін – зник. “Будівля СБУ була покинута, двері відчинені, і ця зброя лежала просто кинута на столах. Навіть не в кімнатах зберігання зброї. І на той момент керівнику поліції довелося взяти цю будівлю під охорону”, - розповідають в СБУ.

Упродовж майже тижня його не було ні в Харкові, ані в області. З’явився лише на початку березня і його поява збіглася з прицільними обстрілами центру Харкова.

29 травня президент Зеленський звільнив Дудіна з посади. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто". У вересні його затримали правоохоронні органи. “Він підозрюється у державній зраді та самовільному залишенні місця служби військовослужбовцев в умовах воєнного стану. Слідство встановлено, що після 24 лютого, на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону”, - зазначають в ДБР.

Справу передано в суд, засідання відбуваються в закритому режимі, та попри заборону суддів, виступи і репліки підозрюваного з’являються в Мережі. У своїх промовах Дудін називає справу політично вмотивованою й вважає, що третина успіхів в обороні України - саме його заслуга. “Дудін, який дуже непогано робив свою роботу і за результатами роботи був зробив одну третину результатов усієї України станом на 30 травня. Одну третину. Для того, щоб Дудін не мав ніде ніяких шансів, була придумана уся ця історія”, - переконують його захисники.

Статті, за якими судять Романа Дудіна, передбачають позбавлення волі строком до 15 років.

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