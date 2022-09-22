Штампують подарункові пакети: стало відомо, як працюють полонені військові РФ

За гратами російські полонені виробляють подарункові пакети та збивають піддони для промислових потреб. Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Не тільки піддони. Виробляють подарункові та господарські пакети, картонні коробки. Хтось фантазує про робочу силу (у вигляді полонених – Ред.) для відновлення країни. Продуктивність праці людей, які нічого не вміють, крім воювати, та і воюють вони не дуже, якщо опинились в полоні, ця продуктивність – низька", – каже Олена Висоцька.

За її словами, праця для полоненого не є обов’язком.

"Це не є обов’язковим. Їм пропонується, але серед них немає протесту. На кроваті людина може просидіти тиждень-два. Якщо не очікується обміну для конкретного полоненого, то завдяки праці він відволікається та має можливість впорядковувати свій день. Вони їдять, сплять в теплі, тому розуміють, що праця – це компенсація витрат на них", – каже Висоцька.

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