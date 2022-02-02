Шторм Коррі в Європі ледь не розбив літак і змусив рятувати екіпаж некерованого танкера: приголомшливі кадри

Шторм Коррі в Європі ледь не розбив літак і змусив рятувати екіпаж некерованого танкера: приголомшливі кадри

Літак зносило і він зачепив хвостом землю

Заручники стихії - берегова охорона Нідерландів оприлюднила кадри рятувальної операції. Під час потужного шторму у Північному морі вони визволили з вантажного корабля 18 членів екіпажу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За складних погодних умов судно потрапило в аварію - вантажний корабель налетів на танкер, що перевозив пальне, і перестав слухатися стерна. Тож екіпаж довелося визволити, корабель нині перебуває у Північному морі.

Шторм Коррі, від якого постраждав корабель, також накоїв лихо у Британії. На оприлюднених вражаючих кадрах з аеропорту Хітроу видно, як пасажирський літак під час посадки мало не знесло зі злітної смуги. Він вдарився хвостом, а вдале приземлення здійснив лише з другої спроби.

У Нідерландах берегова охорона врятувала екіпаж корабля, який налетів на танкер | Новини світу

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