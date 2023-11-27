Шторм століття: що відомо про наслідки негоди в окупованому Криму та що сталось із "лінією оборони" РФ

У тимчасово окупованому Криму шторм позмивав окопи окупантів. Півострів потерпає від негоди, наразі відомо про одного загиблого і чотирьох потерпілих.

Про це йдеться у сюжеті кореспонентки ТСН Катерини Федорченко

Цю негоду вже охрестили "штормом століття". Напередодні на кримські береги одна за одною налітають потужні хвилі - їх висота сягає 9 метрів. Вони змивають набережні, підтоплюють готелі, і протидіють окупантам - знищують раніше викопану ними на пляжах Євпаторії так звану "лінію оборони" і замість окопів лишається рівний пісок.

Пісок на місці окопів РФ

На півострові господарював сильний вітер. Його швидкість сягає 144 кілометрів за годину. Стихія вириває з корінням сотні дерев. Від негоди потерпають і лінії електропередач. Згодом у Криму зникло світло - блекаут наступає для пів мільйона осіб. Тим часом, хвилі заливають вулиці та автомобільні шляхи. І піднімаються до осель кримчан.

Окупаційна влада починає вивозити людей з підтоплених будівель до санаторіїв. А понеділок оголошує вихідним і закликає кримчан лишатися вдома. Тоді ж з'являються повідомлення про перших загиблих і травмованих.

Негода у Криму

Стихія залишила кримчан не лише без світла - подекуди пошкодило й газогони. А через проблеми з електрикою можуть повиходити з ладу водопровідні системи.

Негода у Криму

Не вгамовується стихія і сьогодні. Тимчасово окупований Сімферополь засипає снігом. Містом припиняє їздити електротранспорт. Повідомляють про повалені дерева та пошкоджені автомобілі. Стихія, за прогнозами, атакуватиме півострів ще протягом дня.

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Нагадаємо, в Одесі через негоду немає світла, на вулицях міста валяються обірвані, поламані дерева попадали на автомобілі.

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