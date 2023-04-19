Штовханина та проламані ролети: у Києво-Печерській лаврі блокували роботу комісії Мінкульту

Поліція вже документує подію, яка трапилася на території монастиря.

У Києво-Печерській лаврі знову неспокійно – там 19 квітня віряни УПЦ МП вибили двері в одному з корпусів лаври. Так вони блокувати роботу комісії Мінкульту.

Інцидент для ТСН.ua прокоментували в поліції Києва.

В поліції Києва кажуть, що весь час чергують на території святині, а незвичайна подія трапилася після того, як представники комісії від Міністерства культури оглянули та опечатали приміщення.

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Віряни, які зібралися біля цього корпусу лаври, влаштували там штовханину та перепалку з поліцією.

"Після того, як представники комісії Мінкультури опечатали двері приміщення, віряни, які зібралися біля нього, проломили ролети, які закривали двері. Наразі поліцейські документують подію та буде обрана правова кваліфікація події", – розповіли в поліції Києва.

Там додають, що під час штовханини ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, комісія Мінкульту в середині квітня розпочала перевірку у Києво-Печерській лаврі після розірвання договору оренди з УПЦ МП. Там зафіксували руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Зауважимо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав нового керівника. Так, в.о. гендиректора заповідника став Максим Остапенко.

Завалені і засмічені: комісія жахнулася станом приміщень у Лаврі після МП

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