Штовханина, "тітушки" і нацгвардійці: як депутати Кременчуцької райради намагалися звільнити свого очільника

Люди борються з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату.

У Полтавській обласній раді частина депутатів Кременчуцької райради намагалася звільнити голову району Антона Самаркіна. Супроводжувалися їхні намагання блокуванням трибуни, штовханиною, "тітушками" і Нацгвардією.

Про це йдеться в ТСН.19:30.

Конфлікт стався через питання землі під будівництво Біланівського гірничо-збагачувального комбінату олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Нинішній голова району цей процес блокує.

Екологи проєкту не схвалили. Проти і місцеві жителі. Для його будівництва потрібно переселити жителів 14 сіл і знищити 20 тисяч гектарів родючих земель.

Однак, попри відсутність дозволів, уже тривають підготовчі роботи. А незгодних мешканців намагаються просто вижити. Зокрема кілька сіл в Кременчуцькому районі майже місяць залишаються без світла. Охорона ГЗК не допускає працівників "Полтава обленерго" до ремонтних робіт.

Наразі відомо, що питання про відставку Самаркіна відклали до наступного сесійного засідання.

Новини України: у Кременчуку намагаються боротися із будівництвом гірничозбагачувального комбінату

"Це дійство, це зібрання закінчилось. Здоровий глузд переміг. Дякувати богу сталося - це без сутичок. Без штовханини і без образ. Я сподіваюсь і закликаю всіх депутатів і закликаю їх зібратися на сесію 24 червня для вирішення питань району", - сказав Антон Самаркін, голова Кременчуцької райради, партія "За Майбутнє".

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