Штраф - за сніг: у Києві підприємців, що не будуть прибирати територію, якою користуються, змусять заплатити

Штраф - за сніг: у Києві підприємців, що не будуть прибирати територію, якою користуються, змусять заплатити

Не прибирати самостійно підприємцям можна, але тоді доведеться укласти окрему угоду про надання таких послуг. За гроші, звичайно.

У Києві підприємців, що не будуть прибирати територію, якою користуються, змусять заплатити. Чому вони взагалі мають опікуватись проблемами, які мали б вирішувати комунальники і (або) великі штрафи – розбирався "Сніданок з 1+1" за 12 січня.

Правила благоустрою території населеного пункту ухвалені по всій Україні. А саме в цих правилах і вказано: підприємці мають утримувати в належному стані об’єкти благоустрою, що перебувають у їхній власності або користуванні. І штрафи за порушення чималі.

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Якщо підприємець не прибирає сніг - заплатить від 340 до 1 700 гривень.

Стільки ж доведеться заплатити, якщо прибраний сніг вивезуть не у визначене місце. А такі місця визначає місцева влада. До того ж, важливо, щоб сніг був без сміття. Адже тоді ще можна схопити штраф за скидання відходів у невизначеному місці.

І тепер цікавинка: штрафують абсолютно всі підприємства, які мають прибирати сніг на тій чи іншій території. Тобто і комунальників. У Києві, наприклад, склали вже понад 700 приписів і 130 протоколів за порушення. Зокрема й на комунальників.

До речі, киян взагалі закликають повідомляти про неприбраний сніг за номером 1551. Щоб нерозчищених місць було якомога менше.

А тепер про нюанси. Напередодні журналіст "Сніданку" їздив до одного з районів столиці, де встановлено дуже багато МАФів, є магазинчики, торгівельнивий центр. Поспілкувався з підприємцями. І вони розповіли про те, що в них поруч з кіосками тротуар чистять комунальники. І водночас їм також треба прибирати, бо - штраф.

"Ніхто його платити не буде, бо ми нічого не порушуємо, ми самі приберемо і нам штрафа не випишуть. А насправді, так - ми не повинні платити. Чого ми повинні платить, якщо це не наша відповідальність, а відповідальність міста?", - кажуть місцеві підприємці.

А виявляється відповідь на це запитання є і вона - про перекладання відповідальності з комунальників на бізнес. Це пояснив голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Там проблема є в тому, що в них 50% персоналу не вистачає. І, фактично, замість того, щоб прибирати, вони перекладають ці проблеми на орендарів або на власників цих приміщень. Тут може бути третій варіант - що це зона відповідальності власника МАФів, але він підписав договір з компанією, яка буде прибирати цю ділянку навколо їхнього приміщення", - зазначив Попенко.

Тож, як бачимо, є різні варіанти. Не прибирати самостійно підприємцям можна, але тоді доведеться укласти окрему угоду про надання таких послуг. За гроші, звичайно.

За неприбирання снігу тепер можна схопити штраф: хто має платити

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