Штраф за їзду на "механіці": як уникнути "заборонної відмітки" в правах та чи слід обмінювати посвідчення

Штраф за їзду на "механіці": як уникнути "заборонної відмітки" в правах та чи слід обмінювати посвідчення

Не врятує навіть відкрита категорія "Б", яка начебто й дозволяє кермувати всіма легковими автомобілями.

Українських водіїв невдовзі штрафуватимуть за їзду на "механіці" як за кермування без водійського посвідчення. Щоправда, це стосуватиметься тільки тих, хто складатиме іспит в автошколі на машині з коробкою "автомат".

Як уникнути такої "заборонної відмітки" в правах та чи слід поспішати обмінювати посвідчення - 29 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Якщо ще якихось 10 років тому на машинах із літерою "У" побачити автоматичну коробку було практично нереально, то сьогодні майже всі хочуть їздити вже з двома. І не думати про перемикання передач.

Уже за три місяці українським водіям, що складають іспит на "автоматі" видаватимуть права спеціальної категорії - навпроти відкритої категорії - ставитимуть цифру 78. І це означатиме заборону на кермування транспортом із механічною коробкою.

"Під час зупинки транспортного засобу патрульною поліцією або вразі настанні якогось там ДТП буде вважатися, що ви користувалися транспортним засобом без належного права керування. Відмітка ставиться в залежності від того, на якому автомобілі особа складає іспит в сервісному центрі", - пояснює перший заступник керівника сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов.

Усе це - на виконання європейської директиви, яка розділила механіку й автомат ще 2013-го.

Новини України: невдовзі водіїв зможуть штрафувати за їзду на "механіці"

Українські водії обміняти водійське посвідчення за європейськими нормами можуть уже сьогодні.

Тим, хто склав іспит уже давно, жодних відміток про автоматичну чи механічну коробку передач ставити не будуть, адже свого часу іспит у автокшолі вони складали на "механіці", а отже мають право їздити на авто із будь-якою коробкою передач.

Своєю чергою інструктор автомобільної контраварійної школи усім радить і вчитись, і складати іспит на "механіці", щоби бути універсальним водієм, якому завжди в дорозі буде і спокійніше, й легше. А тепер і економніше, бо водіїв, які склали іспит на автоматі й пересіли на механіку - штрафуватимуть.

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