Штрафи за порушення комендантської години: кого покарають, а кого відпустять

За словами адвоката, є ризик того, що новий закон може стати зручним для корупціонерів.

В Україні можуть запровадити покарання для порушників комендантської години. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт, ініціатором якого є Кабмін, зараз цей документ опрацьовується у парламенті.

Згідно правил, які пропонуються, порушників пропонується штрафувати на 850-1700 грн., за повторне порушення комендантської години – від 1700 до 3400.

Крім того, в законопроєкті зазначається, що Положення про покарання не застосовуються, коли громадянин під час комендантської години після сигналу повітряної тривоги прямує до укриття або повертається з нього, надає медичну або домедичну допомогу, супроводжує поранених або тяжкохворих людей, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.

В той же час в законопроєкті не прописано те, наприклад, протягом якого часу громадянин може перебувати на вулиці, повертаючись з укриття після відбою сигнала про повітряну тривогу.

На думку адвокатів, саме цей нюанс може мати корупційну складову – одному громадянину треба декілька хвилин на повернення з укриття, іншому – набагато більше часу.

"Може виникнути неймовірний розсадник корупції. Неможливо прописати час повернення з укриття. Наприклад, для однієї людини – це 10 хвилин, інша через стан здоров’я може подолати відстань за годину, хтось з дітьми. Але найстрашніше не це. Якщо його ухвалять, то поліція буде займатись виконанням плану та виловлювати людей, які з якихось підстав перебувають на вулиці під час комендантської години. На моє переконання, це популістський законопроєкт, який до голосування не дійде", - каже в коментарі для ТСН.ua адвокат Андрій Межирицький.

Автори законопроєкту притримуються іншої думки. За їхніми даними, метою ухвалення законопроєкту є забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану.

"На сьогодні вимоги законодавства, зокрема Кодексу цивільного захисту України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а також інших пов’язаних з ним законодавчих актів потребують удосконалення з урахуванням досвіду, отриманого під час організації заходів цивільного захисту в умовах збройної агресії російської федерації", - зазначається у пояснювальній записці законопроєкта.



Своєю чергою, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що законопроєкт спрямований на дисциплінування тих, хто дозволяє собі гучно розважатись вночі.

"Якщо йдеться про те, що під час комендантської години людина йде до укриття або повертається звідти, навіть якщо час не прописаний, то в праві є таке поняття як розумні терміни. Тобто це той час, який людині необхідно фізично пройти до укриття або звідти. Дві години точно гуляти не буде, якщо до укриття від будинку йти 15 хвилин. Я думаю, що проблем не буде, якщо людина буде йти 20, 25 хвилин. Законопроєкт більше спрямований на дисциплінування тих, хто зараз дозволяє собі під час дії комендантської години розважатись та гуляти", - сказав в коментарі для ТСН.ua Федір Веніславський.

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