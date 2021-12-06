Штучна ялинка: як обрати новорічне дерево та скільки воно коштує

Штучна ялинка: як обрати новорічне дерево та скільки воно коштує

Ціни на святкові дерева стартують від тисячі гривень.

Торговельні центри вже прикрасили й наповнили святковими іграшками: лихоманка перед Новим роком офіційно розпочата. Це означає, що повертається традиційна груднева суперечка: справжня ялинка чи штучна.

Як обрати безпечне та якісне штучне дерево, а також скільки воно коштує - розповіли у Сніданку з 1+1.

Запашна та справжня або вічнозелена, багаторічна, але штучна: головний батл передноворічної метушні. Судячи з черг у магазині, куди завітав "Сніданок", з кожним роком все переконливішу перевагу отримує пластикова красуня. Відсутність хвойного запаху прихильників екологічних ялинок не засмучує. Більше того - вони вже давно вигадали, як цю проблему вирішити: купити кілька гілочок і поставити у вазу.

Стартують ціни на ялинку середнього розміру від тисячі гривень. Так званий мідл-сегмент: три-чотири тисячі гривень. Є дерева й за п'ять-шість тисяч. Якщо розбити цю суму на роки, скільки служить ялинка, вийде не дорожче за натуральну.

Чому українці обирають штучні ялинки і чи можуть вони нашкодити здоров'ю

Втім, не все із вічнозеленими деревами так просто, кажуть фахівці. "Від штучної ялинки є ризики, що можна отруїтися. Наприклад, якщо неякісний був пластик використаний під час виробництва. Дорослі, а особливо діти, можуть надихатися цими випарами", - пояснила заступниця голови Громадського контролю захисту прав споживачів Ольга Котехова.

Саме тому, як не дивно, але штучну ялинку перед купівлею треба не тільки роздивитися, а й понюхати, аби відчути її запах. "Він не повинен бути різким, їдким. Також треба звертати увагу, щоб вогненебезпечними були ялинки", - додала вона.

Спеціалісти радять купувати новорічні дерева тільки в офіційних магазинах. Там завжди повинні бути документи на ці вироби, які підтвердять перевірку.

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