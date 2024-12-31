Штучний інтелект на службі у шахраїв: аферисти вигадали нову шокувальну схему

Штучний інтелект на службі у шахраїв. Кількість випадків, де злочинці використовують технологічні новинки різко зросла. До прикладу, одна зі схем, це коли аферисти відправляють голосові повідомлення в месенджери.

Просять гроші від імені знайомих на нагальні потреби. Що робити і як розпізнати злочинців — в сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

“Можеш мені 4 тисячі позичити до завтра, будь ласка?” Це голосове повідомлення Аліна отримала від рідної сестри. Точніше, з її номера. До текстового повідомлення було надано й відео.

“Потім скинула мені карту, а так як карта була мені невідома, ми часто один одному перекидаємо, то я знаю її карту і невідомий мені банк”, — каже Аліна Коломієць.

Аліна одразу запідозріла, що це шахраї.

“Аби не ця карта, то можливо я б їй скинула кошти”, — каже жінка.

Аферисти вигадали нову шокуючу схему / Скриншот із відео ТСН

Адже рік тому вже стала жертвою і перекинула 6 тисяч гривень, як тоді думала, знайомому військовослужбовцю. Злочинців досі не знайшли. У випадку ж з сестрою, на цей гачок повелися їхні спільні друзі.

“Я в принципі без роздумів подумала, молодець яка навіть записала голосове повідомелння, це точно вона, точно її голос було чути, і звичайно пишу, давай карту”, — каже Анна Синиченко.

Через деякий час Анна довідається, що її ошукали.

“Перетелефоновує мені подружка моя, сестра знайомої, і каже, що зламали сторінку в телеграмі її і що це шахраї, і я вже не знаю, що мені робити. Я вже думаю, як так могли… голос її просто так записаний, прохання її прислати 4 тисячі, як це можуть бути шахраї”, — каже жінка.

Аферисти вигадали нову шокуючу схему / Скриншот із відео ТСН

Шахрайські технології не стоять на місці, кажуть фахівці з кібербезпеки. Зловмисники використовують штучний інтелект для обману українців. Популярний варіант використання ШІ аферистами це саме голосові роботи. Технологія легко настроюється. А алгоритми здатні вести паралельну комунікацію з потенційними жертвами. І відрізнити на слуху практично неможливо. Тому головне включати холодний розум.

“Коли у вас просять гроші треба засумніватися, навіть якщо з номера вашого абонента, він у вас підписаний. Чи природньо звучить голос, тому що коли у нас слова поєднуються в речення є певна мелодика. Ну і власне два інструменти, про які я завжди говорю і є у кожного це критичне мислення і здоровий глузд. Сісти вдихнути і подумати не піддаватися емоціям, коли щось вас примушує діяти швидко, то велика вірогідність, що це шахрайство”, — каже експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Яка ситуація сьогодні з шахрайство в Україні, в поліції коментувати ТСН відмовились. Мотивували це не бажанням давати інструменти в руки ошуканцям. Але з відкритих джерел відомо, що 2024-го було відкрито майже 52 тисячі кримінальних проваджень за статтею “Шахрайство”. Що на 13 відсотків менше за аналогічний період минулого року. Він до слова був рекордним. Для порівняння, до повномасштабного вторгення росіян, цифра таких злочинів сягала приблизно 29 тисяч.

Аферисти вигадали нову шокуючу схему / Скриншот із відео ТСН

Найбільше злочинів фіксують в столиці. За січень-листопад таких було зареєстровано трохи менше 9 тисяч. В антилідерах також Дніпропетровська, Харківська, Львівська та Одеська області.

“Буду більше підозрілою до всіх і навіть до знайомих, тільки через телефонний дзвінок, або при особистій зустрічі. І всім точно так само бажаю. Тим паче, в поліції мені сказали, що такі випадки стаються все частіше”, — каже Анна Синиченко.

Ну й звісно, якщо телефоном спілкуєтесь, як вам здається з людиною, яку знаєте, поставте запитання, на яке може відповісти лише вона. Шахраї точно відповіді не знатимуть.

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