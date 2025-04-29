Штурм банкоматів та паніка: як Іспанія пережила блекаут і що відомо про причину

Блекаут стався в Іспанії / © ТСН.ua

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Європа оговтується від небаченого блекауту. Лише під ранок майже повністю вдалося відновити постачання електроенергії у Португалії, Франції та Іспанії. Через відсутність світла було повністю паралізовано авіасполучення, рух залізницею, через вимкнені світлофори виникли проблеми на дорогах. Іспанський прем’єр оголосив надзвичайний стан.

Свою допомогу постраждалим країнам вже запропонували і в Києві. Президент Зеленський написав, що після російських обстрілів українці вже мають значний досвід подолання наслідків блекаутів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

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Ввечері у Мадриді, крім автомобільних фар - жодного освітлення. Аби хоч якось врегулювати рух транспорту на дороги вивели поліцейські патрулі. У метро Мадрида пасажирів, які застрягли прямісінько в дорозі - виводять по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічують дорогу телефонами.

Набагато гірша ситуація в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях. Ще удень багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала нацгвардія. Тисячам мандрівників вчора довелося ночувати на валізах. У містах почалися перебої зі зв’язком.

«Погано, погано, дуже роздратована. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити, це поза нашим контролем, тому нам просто доведеться з цим справлятися”, - каже туристка з Аргентини Неліда Касалес.

Офіси, кафе та ресторани - усі припинили роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку. А також закуповували продукти - про всяк випадок.

Через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняють роботу усіх атомних станцій. Прем’єр Санчес оголошує в країні надзвичайний стан. Разом зі своїм кабінетом політик всю ніч пробув у штаб-квартирі оператора енергетичних мереж. Що могло стати причиною такого аномального блекауту - досі достеменно невідомо. Раніше у Брюсселі заявили, що версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури.

“О 12:33 у системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише за п'ять секунд. Що спричинило це раптове зникнення постачання? Це те, що фахівці ще не змогли визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі потенційні причини аналізуються. Я ще раз наполягаю, не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості», - каже прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Свою допомогу постраждалим країнам вже запропонувала і Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем’єром, каже - українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися досвідом.

У більшості регіонів електропостачання вдається полагодити на світанку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ БЛЕКАУТУ! Чого ВАРТУВАЛО ВІДНОВЛЕННЯ? І до чого там УКРАЇНА?