Штурм і можливе виселення монахів: подробиці скандалу навколо Києво-Печерської Лаври

Зранку 15 серпня представники УПЦ (МП) повідомили, що на території Києво-Печерської Лаври правоохоронцями було здійсненно штурм трьох корпусів. В одному з них, 57-му, начебто, перебували не тільки паломники, але і частина братії Лаври. Багато хто сприйняв цей захід як виселення ченців.

Журналіст ТСН.ua побував у Києво-Печерській Лаврі. Вхід на територію нижньої Лаври силами поліції був закритий для вірян. Їх зранку тут перебувало близько 30 осіб – вони прийшли молитись з двома великими дерев’яними хрестами та іконами.

Своє бачення конфлікту, який триває від березня, в коментарях для ТСН.ua висловили обидві сторони – керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" та представник УПЦ (МП).



"Є декілька корпусів, в яких проживають ченці (мешканці Лаври, які ведуть аскетичний образ життя – Ред.). Це чернечі келії, – повідомив ТСН.ua в.о. директора заповідника Максим Остапенко. – Звісно, до остаточного рішення суду, яке набере чинності, ченців ніхто не чіпатиме, вони мають повний доступ і до келій, до церков, до печер. Вони продовжують свою службу у нижній Лаврі. Питання зараз в тих об’єктах, де перебувають особи, які не були передбачені жодним договором. Перебування монахів було передбачено договором. Відповідно, до завершення цієї судової історії ченці будуть перебувати там 100%".

Доля ченців

"Далі, я думаю, держава має визначитись з механізмом, яким чином продовжити чернече життя у Києво-Печерській Лаврі. Це буде новий формат угоди з громадою монахів. Порядок використання державних об’єктів визначає Фонд державного майна. Формат взаємодії з цією церковною громадою в тому числі має визначити Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті", – каже Максим Остапенко.



На наше питання, про яку кількість ченців йдеться, Максим Остапенко відповів так: "У нас є список, який складається близько зі 170 осіб. Це ченці та послушники".



До цього він додав: "Рішення судів повинно набрати чинності. Це місяць. Є ще термін на апеляцію. По відношенню до ченців, які були в цьому договорі, ніяких дій не буде. А щодо об’єктів, які використовувались як господарчі, як торгівельні, як готелі – ці об’єкти мають бути повністю під контролем заповідника".



Крім цього, за словами Остапенка, зараз заповідником на території нижньої Лаври не використовується близько 30 об’єктів.



"Під контроль повернуто близько 12 споруд. Далі будемо визначати призначення цих об’єктів, – каже Максим Остапенко. – Всі об’єкти в межах Києво-Печерської Лаври – вони належать державі в особі Міністерства культури, розпорядником цього майна виступає Нацзаповідник "Києво-Печерська Лавра". Заповідник в свій час уклав договір щодо користування з монастирем. Через чисельні порушення, які були виявлені міністерством культури, цей договір був розірваний і зараз заповідник діє в законний спосіб, тому що жодним судом не доведено, що заповідник діяв незаконно. Договір передбачав односторонній порядок розірвання, заповідник це зробив, спираючись саме на пункти договору. Монастир наразі в суді намагається відновити цей договір".

"Підстав відселяти ченців немає"

В УПЦ (МП) останні події в Києво-Печерській Лаврі розцінюють як протизаконні.



"Якщо оцінювати дії Міністерства культури та зокрема заповідника у правовій площині, то вони лежать поза Конституцією України та законодавства. Якщо оцінювати ці дії по відношенню до вірян, ченців у контексті моралі, то вони, ці дії, перебувають за межами уявлень про мораль. Якщо ми, як віруючі люди, проаналізуємо всі наміри та дії чиновників щодо Києво-Печерської Лаври і співставимо їх з тим, що каже Біблія, то для багатьох людей очевидно, що в цьому є щось демонічне. Тому, звичайно, ми всю надію покладаємо на Бога", – каже представник УПЦ, голова Інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент.



Та додає: "Ми знаємо, що за людьми віруючими, за монахами, за священослужителями, які відбудовували Лавру, які зараз в ній перебувають, котрі підносять свої молитви зокрема і за тих, хто хоче причинити їм зло, за цими людьми – Божа правда. А всі спекуляції, фейкові вироки, наклепи – все це буде на совісті тих людей, які сьогодні на догоду політичній кон’юнктурі це вчиняють".



На питання про можливе виселення ченців, Климент відповів нам так: "Це питання тих людей, які ухвалюють безглузді рішення. А що буде з тими монахами, які понад 30 років прожили в Києво-Печерській Лаврі на абсолютно законних підставах? Це буде на совісті тих людей, які вчиняють протизаконне відселення ченців. Я б звернув увагу на те, що це відбувається без жодних юридичних підстав. Нам говорять про те, що суд задовільнив позов Міністерства культури, але при цьому суспільству не повідомляється, що адвокатам не було вручено остаточного тексту постанови суду, тому його рішення ще не набуло чинності. По-друге, наша Лавра подає апеляцію на це рішення. І поки не буде вирішено це питання в правовому полі, жодні силові дії, тим паче такі брутальні, які відбуваються, є не лише аморальними, а й протизаконними. Чому посадовці вчиняють такі дії, і не бояться не тільки гріха, а й правової, кримінальної відповідальності – на це питання, думаю, з часом суспільство обов’язково отримає справжню відповідь. Тоді відкриється весь цей зговір проти церкви".



Резюмуючи, Климент додав: "До речі, в Києво-Печерській Лаврі багато людей, які після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну мешкають в монастирських корпусах. Не тільки монахам, а й переселенцям нікуди подітись! Якщо говорити про закон, то монахи мають всі законні підстави проживати в Києво-Печерській Лаврі і немає жодних законних підстав їх відселяти".

Раніше повідомлялось про те, що в Лаврі заявили про велику повінь, якщо монахи підуть.

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