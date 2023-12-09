Штурм ухилянтів триває: представники ТЦК з автоматами почали ходити по санаторіях

Що сказав Подоляк про рейди військкомів та які думки в українців щодо мобілізації – в ексклюзиві TSN.UA.

Ні дня без мобілізаційного скандалу! Схоже, що ТЦК йде на рекорд. Цього разу військкоми відзначилися у Косино, що на Закарпатті. Усі подробиці інциденту та що думають українці про мобілізаційні рейди представників ТЦК – в ексклюзиві Вікторії Панченко для ТСН.UA.

Рейд ТЦК у санаторії

Під дулом автоматів, зі штовханиною та погрозами, представники ТЦК вчергове влаштували мобілізаційні “маски-шоу”. Ці кадри зафіксували камери спостереження санаторію "Термальні води Косино". На них чітко видно, як десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі заходять на територію комплексу. Із собою у них була зброя та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів. Працівники ТЦК вели себе досить грубо та вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу.

І навіть після того, як одній із адміністраторок санаторію стало зле, військові продовжували тиснути та погрожувати.

Потім почали виводити із саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Все це супроводжувалося лайкою, штовханиною та погрозами з боку правоохоронців.

На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі

Докази правопорушень

Адміністрація санаторію вже направила докази беззаконня представників ТЦК в поліцію, СБУ та ДБР. Зареєструвала кримінальні провадження за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей.

Подробиці інциденту

За даними комплексу, під час рейду на території "Термальних вод Косино" перебувало три патрульних екіпажі, які складалися із 10 поліцейських. Ними керував заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода Олександр Остапенко, який не перешкоджав діям озброєних осіб. Також, представники ТЦК без пояснень та пред’явлення повісток заштовхали в їхній автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі комплексу. Шокувало і те, що на момент втручання у роботу оздоровчого центру там перебувало близько 20% чоловіків, більшість відвідувачів – жінки, діти та пенсіонери. Але це не зупинило людей у формі.

Подібне днями відбувалося також у цілій низці спорткомплексів в різних містах України і навіть у столиці.

Що сказав Подоляк?

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток у спортклубах України.

"Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається", - сказав радник очільника ОП.

Михайло Подоляк зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми.

Заява ТЦК

У свою чергу у ТЦК свої дії пояснюють тим, що законним чином продовжують вручати повістки. Та наголошують, що у країні іде війна. І не гоже чоловікам ухилятися від військової служби. Потрібно захищати державу.

І поки військкоми продовжують примусову мобілізацію у Раді працюють над новим мобілізаційним законопроєктом. Депутати обіцяють представити документ до нового року. Можливо, саме тоді українське суспільство отримує всі відповіді на гострі питання щодо мобілізації, а черги утворяться вже перед будівлями ТЦК, а не на кордонах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Штурм ухилянтів триває: представники ТЦК з автоматами почали ходити по санаторіях".

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