Штурм урядових будівель Бразилії: повторення сценарію програних виборів в США, але вже “тропічним Трампом”

Знімальна група ТСН бачила таке на власні очі - рівно два роки тому у Вашингтоні.

Спроба державного заколоту в Бразилії - багатолюдний натовп удерся одночасно до парламенту, уряду і верховного суду. Кілька годин поліція не могла припинити свавілля. Причина - незгода прихильників попереднього президента Жаїра Болсонару з результатом волевиявлення. Хоча його наступника - Лулу де Сільву - вже визнав весь світ, на його інавгурації була і українська делегація - це нікого не зупинило, йдеться в ТСН.

Новорічний напад на урядові будівлі, розлючений натовп неспроможна спинити слабка охорона. “Це безпрецедентно в історії нашої країни. Вони вдерлися до кабінету міністрів, вони вдерлися до конгресу, вони вдерлися до верховного суду. Як вандали - плюндруючи все на своєму шляху”, - каже президент Бразилії Лулу де Сільву.

Знімальна група ТСН бачила таке на власні очі - рівно два роки тому у Вашингтоні. Ці паралелі тепер проводить весь світ.

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Як і тоді обурений натовп з усієї країни з’їхався до столиці на початку січня через незгоду з вибором більшості, небажання його визнавати. Через те, що президент - в Сполучених Штатах тоді Трамп, тепер у Бразилії Болсонару - відмовився миритися з поразкою, підриваючи довіру до процедури виборів.

І у Вашингтоні, і у Бразилії розлючені люди атакували журналістів. І у Вашингтоні і у Бразилії, прорвавши слабку охорону опинившись усередині, але мало розуміли, що робити далі, тому масово робили селфі.

Приятеля сорок п’ятого президента Америки Жаїра Болсонару багато, хто в Бразилії і у світі, так і називав - “тропічним Трампом”. Доки обидва були президентами - Болсонару, на визнання самого Трампа, телефонував йому мало не щотижня. Обидва кепкували над коронавірусом до останнього, а відтак налаштували проти визнання пандемії численних прихильників. Це призвело до масових смертей, на сьогодні Бразилія третя в світі за кількістю хворих і друга в світі за кількістю загиблих.

Крім того, за каденції Болсонару в Бразилії почали масово вирубати ліси, а його сина підозрювали в корупції. Нікого не здивувало, що програвши вибори Болсонару поїхав до Флориди напередодні інавгурації нового президента. Це єдина відмінність між двома штурмами в Америці та Бразилії. Прихильникам Болсонару було начхати, що того вже немає в країні. “Сьогодні трапилася дуже серйозна спроба зруйнувати демократичне верховенство закону”, - заявив Міністр юстицій Бразилії Флавіо Діно.

Заарештували на місці злочину і після того понад чотириста людей. Тепер обіцяють шукати організаторів.

Весь світ одностайно виступає на підтримку нового президента Бразилії, бо заворушення в столиці нагадали, наскільки легко завдати удару по демократичним установам. “З жахом ми спостерігали за жахливими кадрами минулої ночі. Це напад на демократичні інституції, а відтак напад на демократію. Ми підтримуємо народ Бразилії, як і демократичного президента Лулу да Сільву. Стає зрозумілим, наскільки сильною має бути демократія, аби захищати себе від такого”, - заявив речник уряду Німеччини Стеффен Хеберштрайт.

На відміну від Дональда Трампа, якому зрештою просто заблокували “Твіттер”, Жаїр Болсонару засудив штурм урядових будівель. Водночас відкинув звинувачення, що спробу заколоту організовували наближені до нього люди.

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