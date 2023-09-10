Штурмовик 3-ї бригади жорстко відреагував на чоловіків, які "ненароджені для війни"

Командир реактивної батареї 3 ОШБр із позивним "Схешнік" гостро прокоментував, що деякі чоловіки "ненароджені для війни".

Про це український артилерист сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Суспільство вже звикло до ситуації, яка є. ЗМІ розповідають, що в нас все добре, ми перемагаємо, ворог тікає, в нас з забезпеченням, зі зброєю все класно. Люди розслабились і думають, що вже скоро перемога. Насправді не скоро, і з таким мисленням і поведінкою людей не зрозуміло, коли вона настане. Ми кожен день втрачаємо найкращих синів України заради того, щоб люди в тилу могли жити спокійно. А їхнє завдання - просто допомагати армії. Тобто якщо вони хочуть далі жити так, як вони живуть, вони мають подумати про те, що ми не безкінечні, ресурс не безкінечний, і потрібно якось сприяти", - сказав він.

На думку військового, таких чоловіків, які "ненароджені для війни", "важко назвати чоловіками", бо вони "не можуть показати себе справжніми чоловіками, взяти зброю в руки і піти воювати".

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"Ненароджені для війни" - їх тяжко назвати чоловіками... Особливо мені подобаються молоді спортсмени, які свій час проводять у залах, тягають залізо, б'ють мішки, але бояться йти до армії. Мені їх більше шкода, вони проявляють свою бісексуальність, не можуть показати себе справжніми чоловіками, взяти зброю в руки і піти воювати", - вважає штурмовик.

На переконання "Схешніка", кожен громадянин "повинен готуватися до війни".

"Мені подобається система як в Ізраїлі - там кожен громадянин, здатний тримати зброю в руках, готовий до війни", - підсумував він.

Нагадаємо, у Міноборони назвали основні напрямки наступу окупантів.

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