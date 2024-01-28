“Штурмовик усвідомлює, на які ризики він іде!”: військовий розповів про відбір до роти “Kraken”

Головне у роботі штурмовика — це духовна складова. Це показує твій характер. Так вважає командир штурмової роти спецпідрозділу Головного управління розвідки “Kraken” на позивний “Чіча”.

В ексклюзивному інтерв'ю для TSN.UA він розповів, хто такі штурмовики спецпідрозділу “Kraken”, що їх об’єднує та в чому їхня унікальність.

“Я вважаю, що кожен штурмовик “Кракена” — це перше за все чоловік, який у потрібну хвилину взяв до рук зброю і пішов захищати свій дім. Це люди з великої літери. Я дуже пишаюсь, що знайомий з кожним, з ким працював раніше або працюю зараз. І, напевне, найголовніше — це професіонали своєї справи, які, я сподіваюсь, будуть мати змогу передавати свій досвід нашому молодому поколінню, яке у майбутньому, якщо таке станеться, будуть захищати батьківщину. Але вже більш професійно”, — каже “Чіча”.

Командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР “Kraken” на позивний “Чіча” / Фото: ТСН.ua

За його словами, штурмовик — це одна з найскладніших військових спеціальностей, тому людина усвідомлює, на які ризики йде.

“І коли людина робить цей вибір, вона зважує дуже добре. Головне — це духовна складова, яка відповідає тобі на питання, а що ти можеш зробити? І це показує твій характер. Інша невід’ємна ланка — це фізична підготовка. Потім люди проходять КМБ, під час КМБ їм допомагають наші професійні інструктори, які мають бойовий досвід. І вже йде відбір, куди краще людину застосувати”, — розповів “Чіча”.

Військовий каже, що кожен може стати штурмовиком “Кракена”, головне — це бажання.

“Є люди, які навіть у цивільному житті, якщо ти його побачиш у звичайній сорочці і брюках, ти ніколи не скажеш, що він штурмовик. А у цієї людини і духу і сили набагато більше, ніж у більшості інших людей”, — каже “Чіча”.

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