Ви точно помічали, як зменшуються у розмірах тістечка чи хліб, або у пляшках замало молока.

Шрінкфляція — слово, яке, напевне, мало хто знає, але щодня відчуває на своїх гаманцях. Адже ви точно помічали: як зменшуються у розмірах тістечка чи хліб, або у пляшках замало молока. При цьому ціни залишаються незмінними, або ж повільно, але підвищуються.

Як і навіщо маркетологи та виробники намагаються нас ошукати, та чи можна їх за це покарати, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розбиралася.

Схудлі пляшки молока і переполовинені пакети цукру. Чому продукти ми купуємо уже не літрами та кілограмами?

У магазин ми вирушаємо разом з Мариною Александровою. Вона фудблогерка, відома у соцмережах як “Скажена”. Отже куштувати нове — її хоббі та робота водночас.

Як зменшується вага, а ціни — ні Марина спостерігає щодня. Та що там в магазині. Тепер навіть у кафе салати не докладають, каже Марина.

Те, чому дивується Марина, фахівці називають шрінкфляцією. Від англійського шрінк — скорочуватися. Фактично — це маркетинговий хід виробників. Щоб і заробітки не втратити, і клієнтів не розгубити.

Скриншот із відео ТСН

Для прикладу візьмемо молоко. Через витрати на корми та утримання худоби лише цього року воно здорожчало на 36 відсотків. Відповідно, мала б піднятися ціна і те, що потрапляє на полиці. Але лякати покупців магазини не хочуть, отже висувають виробникам вимоги — дорогий товар на реалізацію брати не будуть. І саме на цьому етапі починаються маркетингові хитрощі: ціна ніби залишається незмінною, а вага чи об’єм упаковок зменшуються. І так, приміром, масло, яке б мало здорожчати гривень на 20, залишається зі старою ціною.

І ще один приклад — випічка і кондитерські вироби. Наприклад, раніше шматок порційного торту був 200 грамів. Тепер — став 100. Покупець замість одного, але великого — бере два. За тією ж або схожою ціною. А здається, що вигідніше.

“Вони беруть маленькі тортики — ну не 22-гу, а 17-ту форму і також нарізають. І у вас уже шматочок буде такий вузенький маленький трикутничок. У них вказана вага 100 грамів, і вони продають за вагу. Але покупцю, коли він бере шматочок, то ціна йому нижча”, — каже Наталя Россинська.

Наталя власниця кондитерського цеху. Визнає — інгредієнти на виробництво її солодкої продукції дійсно значно подорожчали, але сама проти маркетингових хитрощів, отже невдовзі змушена буде підняти ціни.

Світовий тренд на зменшення упаковок, ваги та інших маркетингових гачків для покупців насправді почався ще кілька десятків років тому. Ось відео, яке мені зняв знайомий зі США в одному з техаських магазинів Дивна грамовка тут на більшості упаковках снеків, круп та бобових.

Шрінкфляцією у Сполучених Штатах цьогоріч обурювався навіть президент Джо Байден. Та закликав виробників припинити замилювати очі покупцям.

“У пакеті з чипсами стало менше чипсів. Але з нас беруть як за звичайну порцію. І як любителя морозива мене найбільше бісить, що порції морозива зменшились у розмірі, але не в ціні”, — каже Джо Байден.

Боротися із маркетинговими вибриками уже почали деякі супермаркети Німеччини та Франції. На полицях вони розміщують інформацію-попередження про фактичне маскування збільшення цін завдяки зменшенню упаковок.

Скриншот із відео ТСН

Боротися зі шрінкфляцією пробували і в Україні. Ще взимку 2021-го року на сайті президента з'явилася електронна петиція. З вимогою заборонити недолітри та недокілограми. Однак необхідної кількості вона для розгляду тоді так і не назбирала.

В уряді невдоволення людей розуміють, але кажуть: шрінкфляція закон не порушує.

“Сама шрінкфляція не є обманом, тому що в кінцевому результаті ці оновлені, потенційно зменшені об’єми чи вага вона зазначається на упаковці. У нас є законодавство про інформування споживачів, є чіткі правила маркування. І виробники не порушують”, — каже заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Скриншот із відео ТСН

У парламенті ж обіцяють посилити захист споживачів. І законодавчо закріпити вимогу — якщо товар продається у меншій упаковці, на ціннику обов'язково має додатково бути вказана ще й його вартість за кілограм чи літр. Деякі супермаркети це вже роблять, але добровільно.

Ну а поки для покупців є лише одна порада — уважно вивчати маркування і цінники. Тим паче, звичні для нас, літрові пляшки на полицях все ж таки можна знайти.

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