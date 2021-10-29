Шуфрич зізнався, що його дружина перевакцинувалася після російського "Спутника"

Шуфрич зізнався, що його дружина перевакцинувалася після російського "Спутника"

Сам політик повідомив, що вакцинувався китайським препаратом CoronaVac

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич зізнався, що його дружина спочатку вакцинувалася російським препаратом "Спутник V", еффективність якого не доведена, але потім вирішила зробити повторне щеплення американським препаратом Johnson & Johnson.

Про це Шуфрич розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Буквально чотири дні назад я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора року пандемії. Було підозр більше, але хворів перший раз після вакцинації. Дружина вакцинувалася Johnson. Відверто кажу — а перед тим "Спутником", — сказав Шуфрич.

Сам політик розповів, що вакцинувався китайським препаратом CoronaVac, хоча нардепи могли отримати щеплення Pfizer.

"Право на владу": між Шуфричем і Ляшком виникла сутичка

Нагадаємо, що лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко розкритикував емоційні звинувачення нардепа Нестора Шуфрича на адресу очільника МОЗ Віктора Ляшка.

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