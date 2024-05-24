Шуфрич загримів у новий скандал: журналісти розкрили таємницю нардепа

Одіозний Нестор Шуфрич знову в епіцентрі скандалу. Кажуть, що депутат від забороненої ОПЗЖ переписав майно на знайомого та вивіз сім’ю до Угорщини. Журналісти знайшли, як і де саме ховає свої статки та активи нардеп, підозрюваний у держзраді.

Що від власного народу Шуфрич ховає у Будапешті та що досі має в Україні? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У Шуфрича знайшли активи в Угорщині

Як стверджують в “Українській правді”, їм ще на самому початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що родина Шуфричів “переїжджає” та вивозить частину активів до Угорщини. Для цього Шуфрич нібито переписав свої активи на таємничого угорця Дьорда Штофу. Щоб перевірити це, журналісти поїхали до угорської столиці — Будапешту.

І одразу — бінго! У Будапешті поряд із будинком, зареєстрованого на угорця Штофу, журналіст УП Михайло Ткач помітив автівку, яка належить дружині одіозного нардепа — Катерині Майковій. Поряд із нею посійно стояло й інше авто — “Тойота” на українських номерах. Журналісти дізнались, що ця автівка належить Михайлу Черепані — сину багаторічного бізнес-партнера Шуфрича В’ячеслава Черепані.



Варто сказати, що в середині 2022 року у Будапешті бачили і самого Шуфрича, принаймні про це заявляють джерела УП. Як доказ — надіслали фото та відео позашляховика “Ауді Q7” на угорських номерах. Такий, до речі, коштує близько 70 тисяч доларів. На ньому нібито кожного дня або сам Шуфрич, ще до арешту, або ж його дружина відвозили дітей до елітної будапештської школи British International School. Ця “Ауді” досі в користуванні сім’ї Шуфрича.

Хто цей таємничий угорець?

Щоб дізнатися усі деталі, Михайло Ткач вирішив подзвонити і розпитати про все угорця, на якого записали нібито активи Нестора Шуфрича. На відміну від дружини нардепа Катерини Майкової, Дьодра Штофа взяв слухавку, але заявив, що не знає ні Шуфричів, ні Черепаня. До того ж ніхто не знає Штофа і про те, що у його власності готель у Будапешті, де постійно живе Майкова та Михайло Черепаня. Не “розколовся” Штофа навіть тоді, коли журналіст УП розповів йому про всі ці дивні збіги: українські активи, які переписали на нього, членів сім’ї депутата та бізнес-партнерів, які живуть в його готелі і т.д. Відхрестився Штофа і від активів Шуфрича в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що інші журналісти проєкту Bihus.info зробили велике розслідування і детально розібралися в активах Шуфрича. Так от, вони розділили його чималі статки на дві групи — особисті та корпоративні — і порахували усе разом. Вийшло багатенько!



“Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі — це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.

Один із маєтків на майже гектарі — з виходом до води — оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість "подарунка" становить 120-130 млн грн. Другий маєток площею 358 м кв. і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму.

Третій маєток — у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м кв., а його вартість становить близько 30 млн грн. Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області”, — йдеться у повідомленні.

Величезні статки та маєтки

Ось тут і знайшли таємничого Штофу. На початку березня він замінив у цій компанії самого Шуфрича. Але і без того Шуфрич має власності на сотні мільйонів гривень: апартаменти в Одесі на 500 кв метрів, куплені ще у 2014, там же і 2 паркомісця. У липні 2021 року уже син нардепа купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею аж 630 кв. м. Вартість нежитлових приміщень Шуфричів перевалює за 100 мільйонів гривень.

А ще скандальний нардеп володіє мисливськими угіддями у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є “Київський річковий порт”. І тут, до речі, не обійшлося без вищезгаданого угорця Штофи. Серед акціонерів “Київського річкового порту” — угорська компанія “St George Residence”, яка належить родині угорця.

Сховав, щоб не забрали

Навіщо Шуфрич може ховати свої активи за кордоном? А все просто. 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича, а суд його потім запроторив у СІЗО через підозру у держзраді. Йому інкримінують зв’язки з іншим зрадником, працівником ФСБ РФ, екснардепом і заступником секретаря РНБО у 2010−2013 роках Володимиром Сівковичем. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював з Сівковичем і виконував його завдання, зокрема займався “підривною діяльністю в інформаційній сфері”. Тоді Шуфрич заявив, що не вважає себе зрадником, а відносини з Сівковичем ніколи не приховував.



“Я цього ніколи не приховував. Все було у відкритому доступі. Чому мене не попередили, що є якась підозра (проти Сівковича — ред.). Чому мене не попередили, щоб я був обережний при спілкуванні”, — казав він.

Страшні скелети у шафі Шуфрича

Знайшли свого часу у Шуфрича і ще один величезний скелет у шафі. Одіозного народного депутата підозрюють у фінансуванні окупаційних військ у Криму. За інформацією ДБР, Шуфрич платив путінській Росгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові.



Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів. Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОДІОЗНИЙ ШУФРИЧ ЗАГРИМІВ У НОВИЙ СКАНДАЛ! Журналісти розкрили таємницю нардепа!

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