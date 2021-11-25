Шуфричу довелося відповісти за переговори Медведчука з Путіним

Секретар РНБО Олексій Данілов дорікнув нардепу від ОПЗЖ за дії “п’ятої колони” Кремля, через які гинуть українські бійці на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України України Олексій Данілов звинуватив народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ за прямі переговори, які веде лідер партії Віктор Медвечдук з російським президентом Володимиром Путіним.

Звинувачення на адресу однопартійців Шуфрича пролунали 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами Данілова, загроза для України існує не тільки зовні, але зсередини, оскільки на території держави діє “п’ята колона” Кремля.

“Якщо б її не було, якщо ми були б єдині у цьому, то Путін так зухвало себе не вів. І це, пане Несторе, ваші депутати. Ваші депутати відправляються до Москви літаками для того, щоб переговорити з Путіним, пожати йому руку і подивитися йому в очі”, - наголосив секретар РНБО.

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Данілов також дорікнув представнику ОПЗЖ тим, що війну з Росією нардепи від цієї партії називають "конфліктом на Донбасі".

“Російська Федерація зайшла війною на територію Донецької і Луганської областей. Крапка. Ніякого конфлікту внутрішнього на Донбасі немає. Там російські війська, там російські офіцери, там повністю російське знаряддя. Про що ви кажете? Навіщо ви обманюєте український народ?” - задав він незручні запитання Шуфричу.

У відповідь Нестор Шуфрич визнав, що може помилятися, але заперечив обман зі свого боку.

“Можливо, я в чомусь помиляюся. Але я був ще раніше, ніж ви, одним з перших з мандатом від виконувача обов'язків президента Турчинова, а потім - президента Порошенка. І якби та програма, яка вже була фактично на папері, була реалізована, не було б ні Ізвариного, ні Іловайська, ні Дебальцевого”, - запевняв нардеп..

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на прихід російської армії в Україні чекає тільки партія ОПЗЖ.

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