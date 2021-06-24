"Шукали держзраду": представники Медведчука розповіли, як минули обшуки

Слідчі нічого не вилучили.

Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчук та Козака. Обшуки проводять у партійному офісі, робочих кабінетах і житла родичів очільника "ОПЗЖ", кума Путіна.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Силовики вже роз’їхалися після тривалих перевірок. Спецпризначенці коментарів не дають. А от представники депутата після перевірок заявили, що правоохоронці поїхали без вилучених матеріалів. «Нічого не вилучено. Чистий протокол, нічого не вилучене, нічого не знайдене. Шукали державну зраду у родичів, матерів, дружин», - зазначили там.

Нагадаємо, 11 травня підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму Віктору Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Йдеться, зокрема, про домовленості Медведчука з представниками російського уряду про перереєстрацію в окупованому Криму підприємства з видобутку корисних копалин. Стверджують, що кум Путіна передавав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України через свого соратника Тараса Козака.

У четвер, 13 травня, у Печерському суді міста Києва Медведчуку обрали запобіжний захід: відправили під домашній арешт. Наступного дня на нардепа від фракції ОПЗЖ надягли електронний браслет.

Новини України: СБУ та ДБР обшукують партійний офіс та житла родичів Медведчука

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