Шукали понад тиждень: у Німеччині вбили 9-річну українку: спливли моторошні подробиці трагедії

Понад тиждень у Німеччині поліція розшукувала 9-річну українку – доньку військового, але пошуки виявилися марними, дитину знайшли за кілька кілометрів від дому мертвою.

Що відомо про трагедію – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Зниклу 9-річну українку у Німеччині знайшли вбитою

Про зникнення 9-річної українки у Німеччині стало відомо 3 червня. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Утім, до школи того дня вона так і не прийшла. Востаннє Валерію бачили близько 06:50 3 червня.

Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст та одяг у день зникнення. У повідомленні зазначалося, що дівчинка говорила "ламаною німецькою".

Пошукову операцію проводили як у Дебельні, так і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини – у Польщі та Чехії. Та вже за кілька днів пошуків у лісосмузі неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли тіло дитини, після розтину німецька поліція заявила – це таки 9-річна Валерія. Цю трагедію наразі розслідують як убивство.

У поліції повідомили деталі

У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю усього за 4 кілометри від дому, де жила родина. Потім знайшлися і свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу. У поліції припускають, що Валерія знала злочинця особисто, тож наразі розслідування зосереджене на соціальному оточенні сім’ї. За останні дні німецькі правоохоронці опитали вже понад 400 громадян та перевірили місцеперебування осіб, які раніше сиділи за гратами за вчинення сексуальних злочинів. Про конкретних підозрюваних станом на момент запису відео нічого невідомо. Крім цього, правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках і що дитина так і не з’явилася у школі, про це там не сказали одразу навіть матері.

Що відомо про родину?

Відомо, шо мама Валерії – з Дніпропетровщини і приїхала до Німеччини у 2022-му році на початку повномасштабної війни. Відомо, що в Німеччині також перебуває її бабуся, тоді як батько – в Україні. Як повідомила німецька преса, він служить у ЗСУ, з моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Наразі він мешкає у Дніпропетровській області та намагається отримати необхідні документи для поїздки до Німеччини. Останніми місяцями з Німеччини особливо часто сповіщають про трагедії, пов’язані з українцями.

Напав на українку з ножем! Завдав ударів в шию!

11 червня стало відомо, що у Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу з ножем на набережній. Про це повідомило видання Bild. Підозрюваний у скоєнні злочину – 19-річний афганець. Поліція заарештувала його невдовзі після скоєного – він сховався від правоохоронців у кущах. Жінка, яка приїхала до Німеччини, рятуючись від війни в Україні, сиділа на лавці в парку на березі Майну близько 13:55. Зненацька до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию. Українці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але, пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку, яка лежала на землі, ножем. Перехожі почули її крики і кинулися на допомогу. Саме тоді молодик відпустив жінку і втік. Свідки надали українці першу допомогу і викликали екстрену службу. На щастя, завдяки небайдужим жінка – жива.

Росіянин вбив двох українських військових, які лікувались після поранень

Але куди менше пощастило українським військовим, які приїхали до Німеччини на лікування. Вони відвоювали на фронті, отримали поранення й були там на реабілітації, але навіть за тисячі кілометрів від російського кордону окупанти дістали українців.

27 квітня світом розлетілася новина про вбивство двох чоловіків 23 та 36 років. Сталося це у місті Мурнау, а у злочині запідозрили 57-річного росіянина. Згодом у Мережі з’явилася інформація, що українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. У місцевій поліції кажуть, що підозрюваний у вбивстві вже під вартою, а українські журналісти з’ясували, що росіянин був затятим Z-патріотом, щоправда, подалі від рідних болот й от, за версією правоохоронців, будучи за тисячі кілометрів від Росії, 57-річний чоловік цинічно і безжалісно зарізав двох українських військових, а потім втік. Але саме у його квартирі знайшли знаряддя вбивства – ніж.

Путінський патріот жив у Німеччині

Журналіст “1+1 медіа Україна” Андрій Цаплієнко повідомив, що вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау місцевий Z-патріот, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з Z-символікою.

Вбивство українок росіянами заради викрадення дитини!

А у березні 2024 року в Гоккенгаймі, знайшли вбитими спочатку 27-річну Маргариту Стеценко, її мати 51-річну Марину Стеценко до останнього сподівалися знайти живою, але 19 березня тіло жінки витягнули з води. Це була родина харків’ян, які поїхали до Німеччини з міста, яке фактично щодня під обстрілами. Але і тут знову не обійшлося без росіян. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина – 43-річна росіянка, втім шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно. Причина – ті захотіли викрасти дитину Маргарити й для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому. Власне у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену Мію, її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що вона - донька загиблої українки.

Вбивство баскетболістів у Німеччині!

Ще одна трагедія сколихнула українців у лютому. Тоді невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен, за 40 кілометрів від Дюсельдорфа. Як з’ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці – зчинилася бійка. Один із нападників дістав ніж й поранив 4-х хлопців, серед яких було двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Facebook заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони – українці. Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників, ними виявилися теж підлітки - один родом із Туреччини, а інший – з Сирії.

Застрелив українку!

Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із десятирічною донькою. Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він, кажуть, і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у крові становив 1,4 проміле. Підозрюваний переконував, що вбивство було випадковим й до останнього не визнавав провини.

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих українців. Сподіваємося, що усі винні будуть суворо покарані.

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Раніше повідомлялося, що у Дортмунді, Німеччина, невідомі з ножем напали на 15-річного підлітка з України.

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