Шукали серед живих і мертвих: тіло журналіста Буяка два місяці пролежало у вимкненому холодильнику покійницької

Шукали серед живих і мертвих: тіло журналіста Буяка два місяці пролежало у вимкненому холодильнику покійницької

Працівники патанатомічного бюро навіть не спромоглися розшукати родичів.

У Тернополі померлий журналіст Ярослав Буяк майже два місяці пролежав у морзі, доки його шукали серед живих і мертвих, хоча і мав при собі документи та телефон. Ніхто навіть і не подумав віднайти його родичів.

Про те, чому пацієнт, який помер у лікарні, загубився в покійницькій - 1 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

57-річний місцевий журналіст Ярослав Буяк останніми роками не працював. Був контрактником у Збройних Силах України, але через проблеми із серцем комісувався. Саме з посвідченням учасника бойових дій у стані алкогольної інтоксикації "швидка" доправила його до тернопільського наркологічного диспансера. Це було ще наприкінці липня.

За словами директора медичного центру соціально-небезпечних захворювань Михайла Вовчука, ніяких родичів чоловік не називав.

У цьому наркологічному диспансері чоловік підліковувався не вперше, кажуть медики, але родичам та колегам про це не надто розказував. Жив Ярослав сам. І коли цього разу потрапив до лікарні - ні його брат, ані друзі не відали про це.

"Ми не одразу це з'ясували, десь через два- три тижні після того, як він зник. Чому? Тому що він перед тим звертався, що хоче їхати до санаторію", - розповідає брат померлого Андрій Буяк.

Ярослав помер буквально наступної ночі після того, як надійшов у диспансер.

"Він встав, раптово впав. Робили реабілітаційні методи, які ніякого ефекту не дали. Дві години почекали, відправили його до моргу", - говорить директор центру.

Там покійник з усіма ідентифікуючими документами пролежав майже два місяці. Коли родичі звернулися в поліцію, та оголосила Ярослава у всеукраїнський розшук.

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Керівник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол зазначає, що телефонували до моргів та лікувальних закладів на відсутність чи наявність зазначеної особи.

"Те, що ми дзвонили в приймальню цієї лікарні, де він знаходився, це однозначно. Як і те, що ми дзвонили до цього моргу - це теж однозначно", - запевняє брат загиблого.

Утім, майже місяць пошуків не дав результатів. Тоді товариш Ярослава написав про це в соцмережі.

"І буквально на другий ранок уже стало відомо, що Ярослав є, що він тут - в морзі", - розповідає Володимир Андріїшин.

Хтось із наркодиспансера зателефонував із телефону Ярослава його родичам і повідомив, що тіло в морзі. З'ясувалося, покійника тримали у вимкненому холодильнику. Його тіло ледве впізнали.

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"Перше , що сказав працівник моргу - там вже нема , що опізнавати. Температура (холодильнику - Ред.) - явно не холодно було, приблизно, як на вулиці. Працівник моргу почав клацати автоматом і казати - о, в нас часто вибиває, часто вибиває", - пригадує брат Буяка.

Як так сталося, що холодильник не працював, а працівники патанатомічного бюро навіть не спромоглися розшукати родичів, в морзі коментувати відмовляються.

Зазначимо, що вразі смерті пацієнта, родичам мав би повідомити його прикріплений лікар. Але лікар Ярослава в день смерті пішов у відпустку, а в медичній картці контактів родичів не було, пояснюють у наркодиспансері.

Зараз триває чиновницька службова перевірка, яка має з'ясувати, де зламалася система комунікації між наркодиспансером та покійницькою. Ярослава поховали сьогодні, в закритій труні. За два місяці після смерті.

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