Шукав нову домівку на Троєщині: у Києві врятували здоровенного бобра

У Києві врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на столичній Троєщині на вулиці Сержа Лифаря.

Місцеві мешканці помітили здоровенного бобра біля житлових будинків ще вранці, десь о 8-й годині. За їх словами, тваринка цілий день блукала по двору, а потім знайшла прихисток під кущиком, поблизу житлових будинків.

Люди зрозуміли, що бобер не може знайти дорогу до водойми та викликали на допомогу фахівців з Команди порятунку тварин.

"Наші колеги змогли виїхати на місце під вечір, 1 травня, і за допомогою сітки впіймали бобра. Тварина не була травмована, тому ми випустили її на волю біля найближчої водойми у природні умови. Це був здоровенний, і скоріш за все, молодий бобер, він просто заблукав у цьому районі та опинився серед асфальту", - розповіли ТСН.ua у Команді порятунку тварин.

У Києві бобер гуляв між будинками: його врятували

Рятувальники тварин нам пояснили, що зараз у бобрів сезон міграції у молодих особин.

"У них такий спосіб життя. Коли дітки у сімействі бобрів підростають, то батьки на весні їх просто виганяють з рідної греблі і вони мають самостійно знайти собі оселю. Тому, ймовірно, наш врятований бобер рухався по Троєщині у пошуках нової домівки та заблукав серед багатоповерхівок, тому й опинився у незвичному для себе місці. Зараз він вже у своєму природному середовищі і, можливо, навіть знайшов нову домівку", - додають в Команді порятунку тварин.

Раніше ТСН.ua писав про історії порятунку тварин навколо Києва.

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