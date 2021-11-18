"Шукайте жінку": свідки зухвалого вбивства бізнесмена у середмісті Миколаєва говорять, що стрілець був не один

"Шукайте жінку": свідки зухвалого вбивства бізнесмена у середмісті Миколаєва говорять, що стрілець був не один

Імен загиблого та потерпілого в поліції не називають. Як і версій зухвалого злочину.

Напередодні ввечері у дворі багатоповерхівки у середмісті Миколаєва сталася стрілянина. Один чоловік загинув, другий поранений. Після розстрілу вбивця втік, кинувши рушницю у сусідньому дворі. Зараз у місті оголошено спецоперацію – шукають стрільця.

Про те, хто загиблий та які обставини вбивства - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Калюжу крові перед під'їздом, де просто у дворі багатоповерхівки невідомий влаштував стрілянину, засипають піском.

Постріли пролунали напередодні приблизно о 20:00 вечора. Перелякані мешканці будинку побачили пораненого на асфальті і одразу викликали поліцію та "швидку". Але допомогти чоловіку медики не змогли.

Також читайте У Харкові колишній поліцейський влаштував стрілянину після зауваження про маску і підстрелив студента

За попередньою інформацією – чоловік приїхав у двір разом з двома товаришами. Вийшов із машини і підійшов до під'їзду. І в цей момент пролунав постріл. Йому влучили прямо у голову. Чоловік загинув на місці. Потім вбивця побачив, що в авто є ще люди – вистрілив і по них. Але чоловіки встигли впасти на підлогу авто і цим врятували собі життя. Лиш одному поранило руку.

Стрілець одразу кинувся навтьоки. Свідки кажуть – він був не один.

"Два хлопки було, а потім, мені сказали – чоловік і жінка десь побігли", - розповіла одна з мешканок будинку.

Неподалік у дворі правоохоронці знайшли рушницю у плямах крові - її вже віддали на експертизу. Наймовірніше, саме з неї стріляв нападник. Застрелений чоловік виявився 51-річним миколаївським бізнесменом. А його поранений друг - ветераном війни на Сході.

Своєю чергою місцеві жителі не розуміють - як чоловіки заїхали на автомобілі в їхній двір. Адже – і паркан, і брама на електронних замках. А ні загиблий , ні його друзі - тут не жили.

Стрілянина в Миколаєві: у середмісті на смерть застрелили одного чоловіка, другого - поранено

Припускають – чоловіку хтось призначив тут зустріч і впустив. А потім влаштував розправу через бізнесрозбірки

"Тут абсолютно нові люди останнім часом жили. Будинок вважається привілейованим - сталінські споруди, тому тут все нові з грошима товариші намагаються отримати квартиру", - розповідає один з місцевих мешканців.

Імен загиблого та потерпілого в поліції не називають. Як і версій зухвалого злочину. Єдине, що повідомили правоохоронці - зараз у місті триває спецоперація із затримання стрільця.

Нагадаємо:

На Київщині о четвертій ранку до будинку місцевого підприємця увірвалися чоловіки в балаклавах. Зловмисники схопили жінку і її доньку, почали вимагати віддати коштовності. Господар будинку не розгубився і почав стріляти у нападників з травматичного пістолета.

Читайте також:

В школі міста Ньюпорт-Ньюс в США сталася стрілянина.

В Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному університеті.

Подробиці стрілянини у Черкасах: поранений чоловік помер у лікарні