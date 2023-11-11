"Шукаю дружину, віддам сестру": фіктивні шлюби серед військовозобов'язаних українців набирають обертів

За словами адвоката, довести фіктивність шлюбу дуже складно, але реально.

Після низки новин про ймовірне посилення мобілізації, в Україні з’явились так звані "свахи", які пропонують для військовозобов’язаних знайомство та фіктивне одруження з жінками, які мають інвалідність.

Згідно законодавства, шлюб з жінкою, яка має інвалідність, дає чоловікам право виїхати за кордон в якості супроводжуючого.

Цією обставиною вже більше року користуються жінки, які мають інвалідність, пропонуючи свою руку за грошову винагороду. Тепер, як виявилось, фіктивні шлюби стають міні-індустрією — в профільних інтернет-спільнотах з’явились об’яви, автори яких вказують, що в них "є декілька жінок" для укладання фіктивних шлюбів.

Посередниця пропонує бажаючим жінок з інвалідністю оптом. Скріншот зі сторінки в соцмережі.

Як свідчить статистика однієї з таких інтернет-спільнот, зараз ця група в соцмережі налічує вже 2,5 тисяч учасників.

Як виявилось, в цих спільнотах учасниками тепер є не тільки жінки, які мають інвалідність, а й матері-одиначки. Вони також пропонують свої послуги.

Свої послуги, які межують з нелегальністю, жінки оцінюють від 3 тис. доларів до 6500 доларів.

Серед об’яв є і такі, автори яких пропонують в якості винагороди…своїх родичів. Так один з учасників спільноти написав, що шукає бажаючого, з яким готовий обмінятися сестрою. В якості винагороди для себе просить жінку з інвалідністю.

Чоловік, який хоче уникнути мобілізації, пропонує в якості винагороди свою сестру. Скріншот з Telegram-канала.

Адвокат Андрій Межирицький, який знається на темі мобілізації, в коментарі для ТСН.ua так прокоментував інтернет-пропозиції фіктивних шлюбів:

"Фіктивність шлюбу встановлюється однозначно тільки судовим рішенням. На моє переконання, встановити його можно в разі добровільного зізнання однією стороною або обома. Якщо обидві сторони будуть стверджувати, що цей шлюб є реальним, не дивлячись ні на які супутні обставини — все це не доводить фіктивність шлюбу. Це достатньо складна категорія для доказування. Але якщо хтось із учасників заявить про фіктивність, то його можно визнати фіктивним".

При цьому юрист звертає увагу обох сторін, що укладання шлюбу тягне за собою всі реальні обов’язки та надає права по розпоряджанню спільним майном.

На питання про те, чи буде процвітати бізнес на фіктивних шлюбах, Андрій Межирицький відповідає однозначно: "На жаль, буде, не дивлячись на те, що з цим борються".

Ранше повідомлялось про те, що експерт оцінив ризики призову всіх без винятку.

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