"Шукаю самотню вагітну жінку": ухилянти пішли на нову хитрість через мобілізацію!

"Шукаю самотню вагітну жінку": ухилянти знайшли новий спосіб отримати відстрочку! Як магія інтернету відкриває виїзд за межі країни і як вагітні та самотні знайшли легкий підробіток – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Соцмережі можуть все! Нові методи в ухилянтів!

Магія соцмереж творить дива. Тепер в інтернеті можна знайти нові послуги: "Шукаю самотню вагітну жінку", так ухилянти намагаються стати багатодітними татусями, аби виїхати за кордон. Тобто, самотні вагітні жінки пропонують записувати батьком майбутньої дитини ухилянта від мобілізації. За таку послугу деякі з чоловіків пропонують заплатити від 1 до 2 тис. доларів. Й останнім часом в соцмережах з’явилась низка таких пропозицій.

Крім того, про початок такої зацікавленості з боку клієнтів кажуть деякі з адвокатів. Так в одній з інтернет-спільнот користувач написав оголошення такого змісту: "Шукаю самотню вагітну дівчину, жінку, яка запише дитину на моє прізвище. Перша допомога, а потім аліменти гарантую". Коли одна з користувачок поцікавилась метою, інша їй відповіла: "В нього двоє своїх, це буде третя дитина. І за кордон".

Іншим шукачам самотніх вагітних жінок користувачі пишуть, що вони є ухилянтами, які хочуть скористатись відстрочкою при наявності трьох дітей та тікають в той час, коли в країні війна.

Довести махінації буде складно?

За словами колишнього слідчого, а нині адвоката Романа Сімутіна, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, такі пропозиції мають ознаки незаконних угод, за які обидві сторони можуть понести кримінальну відповідальність, адже тут можуть вбачатися ознаки замаху на ухилення від мобілізації.

Але якщо жодна сторона не буде розповідати про це, то доведення — вкрай непроста справа, зауважує адвокат і попереджає: якщо військовозобов’язаний подасть до ТЦК документи про таку дитину, то це може кваліфікуватись як закінчений склад злочину. Але є ще один важливий нюанс. Довести чи спростувати батьківство можна за допомогою ДНК-експертизи, а ось взяти ДНК-зразок у людини без її згоди в таких випадках неможливо.

За словами Романа Сімутіна, для тих, хто шукає можливості укласти подібні угоди, є ще низка ризиків. Наприклад, жінка, яка записує батьком дитини певного чоловіка, має законне право подати позов щодо стягнення аліментів. Сама ж дитина зможе претендувати на все або частку майна чоловіка, який юридично є її батьком. Не виключено, що в разі доведеності злочину дії жінки можуть кваліфікуватись як співучасть в ухиленні від мобілізації військовозобов’язаного. Як відомо, останніх все частіше суди карають реальними термінами ув’язнення.

Які ще є методи в ухилянтів?

Нагадаємо, що й навесні деякі чоловіки дивували й іншими методами ухилення від мобілізації. Доходило навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах, і таких пропозицій було сотні. І якщо спочатку за такі послуги деякі ухилянти пропонували тисячу доларів США, то згодом розцінки зросли вдвічі або навіть втричі, а відповідно зросла й кількість таких об’яв.

Якщо фіктивний шлюб звільняв від мобілізації та давав можливість виїхати за кордон – суми стартували від 5000 доларів США та досягали, УВАГА: 50 000 доларів. Якщо шлюб допомагав лише уникнути мобілізації, але не давав права виїхати за кордон, то в середньому ціна коливалася від 2000 до 3000 доларів.

Жінки самі писали про свою інвалідність і пропонували чоловікам одружитися, щоб ті "відкосили" від мобілізації. Багато у цих групах було і чоловіків, які шукали "дівчину, жінку, та хоч бабусю з інвалідністю". Ось, наприклад, чоловік на ім’я Олексій цікавився в інших користувачів, а чи не буде юридичних перешкод йому, 32-річному військовозобов’язаному, якщо він одружиться з 64-річною бабусею. На це запитання інший користувач відповів йому в чаті, що, ймовірно, такою ситуацією можуть зацікавитися у РАЦСах.

Шахраї не сплять!

Своєю чергою інші користувачі таких спільнот наводили приклади, що один з військовозобов’язаних намагався укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка старша за нього на 28 років, але державні реєстратори начебто відмовилися реєструвати шлюб після того, як поставили низку запитань майбутньому подружжю. Як з’ясував ТСН.ua, ще навесні деякі автори оголошень вже шукали самотніх вагітних жінок.

Але дарма часу не гаяли і шахраї. Вони також використовували різні схеми для виманювання грошей - прикидалися дівчатами і починали листування, потім просили гроші на квиток, щоб приїхати до нареченого або передоплату за фіктивний шлюб, а ще використовують методи фішингу - крадіжку особистих даних користувача. Та не враховували ці чоловіки та жінки ось що. Сам собою фіктивний шлюб не є порушенням законодавства в Україні. Він не заборонений законом і при виявленні такого союзу, який не тягне за собою певні наслідки, його можуть просто анулювати. Такий шлюб визнається неправомірним і набуває за рішенням статусу недійсного.

Яка відповідальність за махінації?

Однак у ситуації з фіктивними шлюбами для відстрочки від мобілізації або виїзду військовозобов'язаного за кордон під час воєнного стану, наслідки та покарання можуть бути дуже суворими. Наприклад, можна отримати статтю за шахрайство. Або за ухилення від військової служби.

В обох випадках обійтися штрафом буде неможливо. Стаття 336 ККУ України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може потягнути виправні роботи та навіть тюремний строк - до 4 років. Також на таких фіктивних молодят поширюється стаття про надання неправдивої інформації та обман уповноважених органів, а це виправні роботи на строк до 2 років, арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк на 2 роки. Крім того, при виїзді за кордон може додатися ще одна стаття - за порушення правил перетину державного кордону. Адвокат Андрій Межирицький, який знається, зокрема, на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua підкреслив, що якщо чоловік, наприклад, береться оформлювати на себе чужу дитину, то несе юридичну відповідальність за неї. Крім того, ця дитина буде мати такі ж права, як і рідні діти, наприклад, у питанні спадщини та аліментів.

А щодо фіктивних шлюбів, у тому числі з молодиків із пенсіонерками, то це Андрій Межирицький коментує так:

"Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб не фіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але звісно в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Можливо РАЦСам дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації активів цивільного стану", - йдеться в повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ШУКАЮ САМОТНЮ ВАГІТНУ ЖІНКУ": ухилянти пішли на нову хитрість через мобілізацію!

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