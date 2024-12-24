"Шукаю самотню вагітну жінку": як ухилянти через соцмережі стають багатодітними батьками

В Україні почали з’являтись пропозиції для самотніх вагітних жінок записувати батьком майбутньої дитини ухилянта від мобілізації. За таку послугу деякі з чоловіків пропонують заплатити від 1 до 2 тис. доларів. Останнім часом в соцмережах з’явилась низка таких пропозицій. Крім того, про початок такої зацікавленості з боку клієнтів кажуть деякі з адвокатів.



Так в одній з інтернет-спільнот користувач написав оголошення такого змісту: "Шукаю самотню вагітну дівчину, жінку, яка запише дитину на моє прізвище. Перша допомога, а потім аліменти гарантую".



Коли одна з користувачок поцікавилась метою, інша їй відповіла: "В нього двоє своїх, це буде третя дитина. І за кордон".



Іншим шукачам самотніх вагітних жінок користувачі пишуть, що вони є ухилянтами, які хочуть скористатись відстрочкою при наявності трьох дітей та тікають в той час, коли в країні війна.



За словами колишнього слідчого, а нині адвоката Романа Сімутіна, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, такі пропозиції мають ознаки незаконних угод, за які обидві сторони можуть понести кримінальну відповідальність.



"Тут можуть вбачатись ознаки замаху на ухилення від мобілізації. Але якщо жодна сторона не буде розповідати про це, то доведення — вкрай непроста справа", — каже Роман Сімутін в коментарі для ТСН.ua.



Але до цього він додає: "Якщо військовозобов’язаний подасть до ТЦК документи про таку дитину, то це може кваліфікуватись як закінчений склад злочину. Але є ще один важливий нюанс. Довести чи спростувати батьківство можно за допомогою ДНК-експертизи. Взяти ДНК-зразок у людини без її згоди в таких випадках неможливо".

За словами Романа Сімутіна, для тих, хто шукає можливості укласти подібні угоди є ще низка ризиків. Наприклад, жінка, яка записує батьком дитини певного чоловіка, має законне право подати позов щодо стягнення аліментів. Сама ж дитина зможе претендувати на все або частку майна чоловіка, який юридично є її батьком. Не виключено, що в разі доведеності злочину дії жінки можуть кваліфікуватись як співучасть в ухиленні від мобілізації військовозобов’язаного. Як відомо, останніх все частіше суди карають реальними термінами ув’язнення.

Мобілізація по-новому: як навчають бійців, яким за тиждень на фронт

Раніше повідомлялось про те, що чоловік, якого ТЦК і поліція "викурювали" із авто у Вишгороді, вперше розповів деталі.

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