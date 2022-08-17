Шукають добровольців: військовий експерт розповів, за яких умов у РФ оголосять мобілізацію

У Росії загальна мобілізація може бути оголошеною тільки за умови загрози війни на території РФ.

Зараз окупаційну армію формують добровольцями та так званими "козаками".

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Періодично в українських ЗМІ з'являється інформація про приховану чи відкриту мобілізацію на території РФ. Пояснюю експертам та широкому загалу: загальну мобілізацію у РФ можна провести указом президента Росії за умови безпосереднього характеру військових дій на території РФ", - наголосив експерт.

Дмитро Снєгирьов зазначив, що зараз окупаційну армію підсилюють добровольцями та "козачими підрозділами".

"На території РФ формуються так звані, добровольчі загони. Англійська розвідка підтвердила цю інформацію. Відома кількість цього так званого "ополчення" - це до 30 тисяч осіб. Формуються так звані "козачі підрозділи". Це - Кубанське, Астраханське, Оренбурзьке козацтва. Наразі у місті Ростов-на-Дону завершено формування другого батальйону, який перекинутий на окуповані території Донеччини. Загальна чисельність "козачих об'єднань" до 5 тисяч. Тобто можемо говорити про формування третього так званого армійського корпусу, який складатиметься з добровольців. Це та інформація, яка опублікована англійською розвідкою та підтверджена нашими американськими партнерами", - сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, у Росії побідкались на свою армію та заявили, що до кінця літа у них може погіршитись ситуація.

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