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Шукають стюардів і командирів літаків: навіщо аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Шукають стюардів і командирів літаків: навіщо аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні

У соціальних мережах пишуть про велику кількість вакансій для Міжнародного аеропорту "Бориспіль" / колаж ТСН.ua

В аеропорту кажуть, що роблять усе для збереженням інфраструктури та висококваліфікованих працівників.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні. На державному сайті "Робота та відновлення" та спеціалізованих HR-сервісах можна побачити багато оголошень про пошук фахівців авіаційної галузі. 

Шукають командирів повітряних суден, бортпровідників, інженерів з радіолокації та навігації, диспетчерів, адміністраторів з обслуговування пасажирів та навіть мийників літаків.

Вакансії для Борисполя / ©
Вакансії для Борисполя

Така кількість фахівців одразу наштовхує на думку, що аеропорт планує відновити свою роботу, яку припинив з початку війни.

Але в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" сайту ТСН.ua заявили, що поки про відкриття летовища не йдеться. Ось, що на наші запитання відповіли у пресслужбі аеропорту:

Як появу вакансій пояснюють в аеропорту

У соціальних мережах пишуть про велику кількість вакансій для Міжнародного аеропорту "Бориспіль", які з’явилися останнім часом на сайтах з працевлаштування. Чи означає це, що аеропорт готується до відкриття? 

Наразі аеропорт "Бориспіль" вживає всі необхідні заходи для збереженням інфраструктури та висококваліфікованих працівників аеропорту. Одним з цих напрямків є участь аеропорту "Бориспіль" у проєкті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, який було реалізовано разом з Державним агентством відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця", за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація", а також порталу robota.ua.

Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Вакансій справді дуже багато: провідний інженер з експлуатації повітряних суден, авіаційний технік, командир повітряного судна. Чи дійсно аеропорт має потребу в такій кількості фахівців?

Стосовно вакансій, розміщених на платформах з пошуку роботи – вони завжди були і є незалежно від терміну відновлення звичайної авіаційної діяльності аеропорту.

Поясніть, будь ласка, справжню причину появи такої великої кількості вакансій для Міжнародного аеропорту "Бориспіль", з чим це пов’язано?

Щодо вашого питання про велику кількість вакансій розміщених на платформах, які мають відношення до авіагалузі – просимо уважно дивитися власника конкретної вакансії. Адже з діяльністю аеропорту "Бориспіль" пов’язана величезна кількість робітників, які працевлаштовані в інших компаніях та підприємствах.

Чи можливе відновлення роботи?

Щодо відновлення роботи аеропорту, то представники летовища зазначають, що зможуть це зробити, як тільки дозволить безпекова ситуація

Невдовзі аеропорт
Невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна

Нагадаємо, нещодавно у приміщені аеропорту відбулася зустріч з представниками дипломатичного корпусу акредитованими в Україні, з питань імплементації Формули миру. Під час заходу голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чи готовий аеропорт "Бориспіль" до відкриття – інтерв’ю з гендиректором.

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Дата публікації
Перегляди
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