Шукають стюардів і командирів літаків: навіщо аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні

В аеропорту кажуть, що роблять усе для збереженням інфраструктури та висококваліфікованих працівників.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив десятки вакансій у грудні. На державному сайті "Робота та відновлення" та спеціалізованих HR-сервісах можна побачити багато оголошень про пошук фахівців авіаційної галузі.

Шукають командирів повітряних суден, бортпровідників, інженерів з радіолокації та навігації, диспетчерів, адміністраторів з обслуговування пасажирів та навіть мийників літаків.

Вакансії для Борисполя

Така кількість фахівців одразу наштовхує на думку, що аеропорт планує відновити свою роботу, яку припинив з початку війни.

Але в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" сайту ТСН.ua заявили, що поки про відкриття летовища не йдеться. Ось, що на наші запитання відповіли у пресслужбі аеропорту:

Як появу вакансій пояснюють в аеропорту

У соціальних мережах пишуть про велику кількість вакансій для Міжнародного аеропорту "Бориспіль", які з’явилися останнім часом на сайтах з працевлаштування. Чи означає це, що аеропорт готується до відкриття?

Наразі аеропорт "Бориспіль" вживає всі необхідні заходи для збереженням інфраструктури та висококваліфікованих працівників аеропорту. Одним з цих напрямків є участь аеропорту "Бориспіль" у проєкті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, який було реалізовано разом з Державним агентством відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця", за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація", а також порталу robota.ua.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Вакансій справді дуже багато: провідний інженер з експлуатації повітряних суден, авіаційний технік, командир повітряного судна. Чи дійсно аеропорт має потребу в такій кількості фахівців?

Стосовно вакансій, розміщених на платформах з пошуку роботи – вони завжди були і є незалежно від терміну відновлення звичайної авіаційної діяльності аеропорту.

Поясніть, будь ласка, справжню причину появи такої великої кількості вакансій для Міжнародного аеропорту "Бориспіль", з чим це пов’язано?

Щодо вашого питання про велику кількість вакансій розміщених на платформах, які мають відношення до авіагалузі – просимо уважно дивитися власника конкретної вакансії. Адже з діяльністю аеропорту "Бориспіль" пов’язана величезна кількість робітників, які працевлаштовані в інших компаніях та підприємствах.

Чи можливе відновлення роботи?

Щодо відновлення роботи аеропорту, то представники летовища зазначають, що зможуть це зробити, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна

Нагадаємо, нещодавно у приміщені аеропорту відбулася зустріч з представниками дипломатичного корпусу акредитованими в Україні, з питань імплементації Формули миру. Під час заходу голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чи готовий аеропорт "Бориспіль" до відкриття – інтерв’ю з гендиректором.

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