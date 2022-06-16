Близько трьох десятків собак із ірпінського кінологічного центру - гордість поліцейських Київщини.

Вони розшукують зниклих, беруть слід злочинців та знаходять наркотики, вибухівку і зброю. Коли почалося повномасштабне вторгення росіян, то тваринам також доводилося не легко, боо ж заклад постійно був під вогнем ворога.

Як чотирилапі пережили воєнні дії та як допомагали копам - у сюжеті ТСН.

Німецькій вівчарці Айї шість років. Вона - собака-пошуковець, яка може по сліду знаходити людей, які загубилися. Її колега Аїд шукає наркотині речовини.

Обидва хвостаті перебувають на службі поліції Київщини. Їхній кінологічний центр та розплідник службових собак розташований на в'їзді до Ірпеня. На початку повномасштабної війни там було дуже гучно. "Винищувачі російські з Білорусі на Гостомель летіли. Так гуділо, що на кухні шибки тряслися", - згадує кухарка кінологічного центру Валентина Васюченко.

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Да закладу росіяни не заходили. Але їхня важка техніка їздила поруч. Зрештою кінологічний центр опинився у сірій зоні. Росіяни безупину обстрілювали усе довкола. Найбільше постраждала адміністративна будівля. Споруду окупанти мало не зруйнували градами

Росіяни гатили так, що з цілого ряду собачих вольєрів позносило дах. На щастя, службові пси не постраждали. До тогож половину із трьох десятків тварин завчасно звідси вивезли. Обстріли велися щодня від 5 березня до 30 березня. Стужніше стало, коли зникли газ, світло і вода. Щоб напоїти тварин, кінологи збирали навіть талу воду. Доглядали не лише за своїми улюбленями. До кінологів приводили поранених тварин. Крім того, собак залишили і місцеві мешканці. Нині ті хвостаті знову вдома. Лише один гавчик очікує на повернення господарів.

Службові собаки із кінологами постійно були на виїздах. Зокрема, патрулювали вулиці. Коли люди тікали з навколишніх міст і сіл, часто губили або поспіхом залишали свої речі та автівки. Пси винюхували, чи немає там часом вибухівки чи зброї.

Примром, лабрадор Дік був не лише службовим псом, але й антидепресантом. Аїд чергував на блокпостах, виявлючи диверсантів та наркотики. "Під час воєнних дій даною службовою собакою бюуло виявлено понад два кг зовні схожої речовини на маріхуану, а аткож також речовину схожу на марихуану", - розповіла заступниця начальника кінологічного центру Весна Лобода.

Берту після звільнення Київщини почали залучати до пошуку людських останків. Вона декілька разів позначала місця. Один із найулюбленіших цуциків кінологів - чотиримісячний Байрактар. Поліцейські малюка називають своїм талісманом. Коли в Ірпені було гаряче, то безпомилково пророкував ворожі обстріли. Нині Байрактар вже навчається. Коли підросте, то стане собакою-пошуковцем.

"Коли байрактар починав гавкати, ми всі розуміли, що будуть обстріли. Йшли до підвалу. Коли він припиняв гавкати, ми розуміли що обстріли закінчилися, тод виходили на вулицю", - згадує молодший інспектор кінологічного центру Василь Бондарчук.

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